Margallo ve "pintoresco" que Puigdemont se plantee gobernar desde Bruselas

En un debate con el diputado de ERC Joan Tardà en 8tv recogido por Europa Press, ha dicho que "tiene todo el sentido del mundo" que el Gobierno se oponga a una investidura a distancia de Puigdemont, ya que para ello es necesario un candidato que pida a la cámara su confianza, el resto de fuerzas pueda debatir el discurso y ésta debe ser presencial.

Ha afirmado: "(El candidato) pide la confianza para gobernar y la autonomía era aproximar el poder al pueblo. No se quiere depender de Madrid para depender de Bruselas, lo cual es bastante pintoresco".

Margallo ha remarcado que Puigdemont "goza de todos sus derechos políticos" para someterse a un debate de investidura, pero ha señalado que sería detenido una vez pisara España por tener una orden de arresto para ello.

"Tiene derecho a someterse a un debate de investidura. La ley electoral dice que no tienen derecho a someterse aquellas personas que hayan sido condenadas, aunque la sentencia no haya sido firme, siempre que esa sentencie acarree la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Eso no se ha producido. Bastaría una sentencia para incapacitarle para la investidura, pero eso no se ha producido", ha dicho Margallo.

Ha afirmado que, si es detenido, un juez decidirá si ingresa o no en prisión preventiva, y, en este caso, podría o no acudir al Parlament con autorización judicial para hacer su discurso y volver luego a la cárcel, recordando el precedente de Juan Carlos Yoldi: "Eso no depende del Ejecutivo, depende exclusivamente del juez".

ARTÍCULO 155

El exministro ha asegurado que el proceso soberanista "está muerto", ha pedido a los soberanistas que reconozcan que la vía de la independencia está cerrada, y ha dicho que alargar la investidura es "aceptar voluntariamente la continuación" del artículo 155, que ha dicho que se estableció para reestablecer las reglas del juego.

García-Margallo ha dicho que se han utilizado "dos bombas nucleares", la declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y se está igual que se estaba.