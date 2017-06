Marí pide a la dirección nacional de Cs que tome medidas contra quien no cumple

El diputado en Les Corts Valencianes Alexis Marí, que ha abandonado Ciudadanos, ha pedido a la dirección nacional del partido que preside Albert Rivera que "más valdría" que tomase medidas contra "quien no cumple con su trabajo".

Marí ha contestado así un tuit del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en el que indicaba que el partido tomará medidas para reclamar el acta de los cuatro diputados autonómicos de la Comunitat Valenciana que han solicitado la baja del partido, al considerar que ese escaño corresponde a los votantes de Ciudadanos.

Alexis Marí ha respondido: "A ver cuáles son. Por no conocer no conocen ya ni lo legislado. Más valdría que tomasen 'medidas' contra quien no cumple con su trabajo".

Ayer cuatro de los trece diputados de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes anunciaron que abandonaban el partido por la actitud de su presidente, Albert Rivera, mientras la dirección del mismo les reclamó que fueran coherentes con sus compromisos y dejaran también el acta.

Alexis Marí, David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García expusieron en una rueda de prensa los motivos por los que han solicitado la baja del partido y criticaron el, a su juicio, viraje ideológico de Cs y de Albert Rivera, y su "escaso interés" por los parlamentos autonómicos y por la defensa de los intereses de quienes les han votado.

Instantes después, la dirección nacional de Ciudadanos les exigió que renuncien también a su acta porque, aunque les pertenezca legalmente, "moralmente" supone "robar al partido y a los votantes" si permanecen en sus escaños.

Así lo apuntó en el Congreso el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien además espera que la marcha de estos parlamentarios del grupo de Cs no esconda un "transfuguismo en mayúsculas" porque acaben apoyando al gobierno tripartito de la Comunitat Valenciana.