Marimar Blanco pide a Carmena una pancarta con la imagen de su hermano

La hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, ha asegurado hoy en el acto del PP en recuerdo del edil asesinado por ETA que "Madrid no se puede quedar al margen" de los homenajes y ha pedido a la alcaldesa, Manuela Carmena, colocar en Cibeles la imagen de su hermano con el lema "Madrid no te olvida".

Marimar Blanco ha hecho esta petición en el homenaje que el grupo municipal popular de Madrid ha organizado al edil asesinado hace 20 años por ETA, un acto al que ha asistido la alcaldesa, Manuela Carmena, abucheada por los asistentes, además de la presidenta Cristina Cifuentes y los portavoces de todos los grupos municipales.

El acto, previo al que finalmente Carmena ha convocado en la sede del Ayuntamiento, se celebra tras la polémica por la negativa inicial de la alcaldesa a realizar un homenaje a Miguel Ángel Blanco por no hacer "distinción" entre las víctimas.

"Te pido que coloques la imagen de mi hermano, que representa la memoria de todas y cada una de las víctimas", ha reivindicado hoy Marimar Blanco, diputada del PP y presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El Ayuntamiento de Madrid anunció ayer que desplegaría una pancarta en recuerdo del concejal y "todas las víctimas del terrorismo" en la concentración de las 12.00 horas propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El PP ha colocado en la plaza de la Villa un panel con la imagen de Miguel Ángel Blanco y la leyenda "Madrid no te olvida", y una gran bandera de España con el lema "Símbolo de todos" frente a la que se han situado las autoridades.

Sobre ese panel con la bandera de España han plasmado sus manos las autoridades con pintura blanca, en recuerdo de las millones de personas que alzaron sus manos contra el terrorismo de ETA hace 20 años.

"Gracias, porque Madrid ayudó a continuar ese espíritu de Ermua, Madrid ayudó a derrotar a la banda terrorista ETA", ha dicho Marimar Blanco, que ha recordado que la capital es una de las ciudades más castigadas por el terrorismo, que sufrió además el mayor atentado de Europa.

"Olvidar, o pretender olvidar, es justificar cada uno de los asesinatos", ha considerado la también diputada del PP, que ha puesto el acento en que cuando se recuerda a su hermano se homenajea a todas las víctimas de ETA.

"Hoy y aquí defendemos la memoria y homenajeamos a toda y a cada una de las víctimas", ha remarcado Blanco.

Del mismo modo, en referencia a la negativa de la alcaldesa a colgar una pancarta del Palacio de Cibeles en recuerdo a Miguel Ángel Blanco, el líder del PP municipal ha pedido hoy "sinceramente" a la regidora que por la "singularidad" de esta víctima de ETA, accediese a colgar el panel elaborado por el PP.

"Te pido aunque solo sea hoy que colguemos esta pancarta en el balcón de Cibeles. Por favor te lo pido", ha dicho Martínez-Almeida, muy aplaudido por el público.

Una petición que también ha hecho Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.

Marimar Blanco ha recordado que hace 20 años quedaban muy pocas horas "para intentar salvar la vida" de su hermano, "secuestrado y torturado", y ha recordado que "la organización terrorista ETA sigue existiendo".

"No podemos olvidar quién es ETA, quiénes son sus cómplices y quién es la izquierda abertzale", ha dicho la diputada, que ha recordado sin embargo cómo hace 20 años no solo los vascos sino todos los españoles salieron a la calle. "No existía la ideología para salvar a Miguel Ángel", ha evocado su hermana.

Junto a la presidenta madrileña y la alcaldesa, han asistido al acto la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, además de todos los portavoces de los grupos del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), Rita Maestre (Ahora Madrid), Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (C's), y el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado.