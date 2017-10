Marín (PSC) reclama a Rajoy y Puigdemont frenar las amenazas: "¡Estoy harta!"

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, ha reclamado hoy a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, respectivamente, que "se escuchen" y frenen las "amenazas": "¡Estoy harta!", ha exclamado.

La alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de Cataluña, que ha mantenido contacto directo con ambos dirigentes en las últimas semanas, ha sostenido en declaraciones a los medios que aún no es tarde para el diálogo.

En este sentido, ha rechazado la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 como vías para resolver el conflicto, si bien no se ha querido posicionar sobre cuál debe ser el papel del PSC y del PSOE en las próximas semanas.

"Nos tenemos que escuchar, creo que hemos presenciado una historia en la que todo el mundo ha estado sordo ante las posiciones de unos y otros. Creo que este diálogo de sordos se tiene que acabar y nos tenemos que escuchar", ha subrayado después de un encuentro empresarial.

Marín ha reprochado el intercambio de "cartas que no se entienden o no se quieren entender", después de que esta mañana Puigdemont haya respondido al segundo requerimiento de Rajoy sobre si proclamó o no la independencia el pasado 10 de octubre.

En una misiva, Puigdemont ha respondido que el mencionado día "no se votó" la declaración formal de independencia, una afirmación que el Gobierno ha constatado como una negativa a atender el requerimiento que le instaba a restituir el orden constitucional alterado. En consecuencia, continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución.

"Estoy harta: harta de la situación, de las cartas que no se entienden, harta de una política que no existe, harta de que los presidents y presidentes no estén a la altura de las circunstancias y harta de ver a los ciudadanos cómo están sufriendo las consecuencias de toda esta situación", ha resuelto.

La socialista ha lamentado que todo esto está empañando la recuperación económica en Cataluña y ha señalado que como alcaldesa de L'Hospitalet está recibiendo mensajes de preocupación e inquietud por parte de los vecinos y los empresarios locales.