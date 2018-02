Marín (PSC) asegura que Sánchez está a favor de la inmersión lingüística y niega discrepancias

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha insistido en que el PSC defiende el modelo lingüístico actual en Catalunya y que rechaza la iniciativa del Gobierno central de incluir el castellano como lengua vehicular en la educación pública catalana, que ha tachado de ser una "ocurrencia".

Lo ha dicho después de que algunos 'barones' socialistas como los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, Javier Lambán, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara, defendieran el sábado la propuesta del Gobierno y abogaran por garantizar el derecho de los padres a elegir el idioma vehicular en el que estudien sus hijos.

Marín ha sostenido que lo importante es lo que digan Sánchez y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y ha quitado importancia a la opinión de los 'barones', ya que considera que no refleja la posición del PSOE: "Lo que puedan decir Lambán y otros compañeros, con todo el respeto, a mi no me sirve".

Asimismo, ha reivindicado que la inmersión lingüística es "un modelo de éxito, que no segrega, que integra y cohesiona", y ha reclamado que la lengua no sea un elemento de división.

También ha advertido de que "el 155 no puede cambiar el modelo lingüístico", porque cree que debería servir únicamente para garantizar el funcionamiento ordinario de la Generalitat y no para tomar decisiones políticas.