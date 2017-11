Marina Geli entra en la lista de Junts per Catalunya en posiciones de cierre

La exconsellera y exdiputada del PSC Marina Geli ha anunciado hoy que finalmente formará parte de la lista Junts per Catalunya que encabeza el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aunque, por cuestiones profesionales, estará solo en posiciones de cierre.

"He aceptado formar parte de la lista de Junts per Catalunya igual que hice con Junts per Sí, en la zona de cierre, ahora por Barcelona", ha escrito Geli en Twitter.

La exconsellera de Salud, que dejó el PSC para ingresar en la formación independentista Moviment d'Esquerres (MES), ha indicado que "por razones profesionales" ha descartado estar en los primeros puestos de la lista, aunque sí quiere aportar su "grano de arena" brindado apoyo a Puigdemont desde los puestos de abajo.

Geli descartó ayer estar en la lista Junts per Catalunya, elaborada por Puigdemont y que cuenta con el apoyo del PDeCAT, pero hoy ha cambiado de opinión y ha accedido a estar en posiciones de cierre.