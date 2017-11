Maroto (PP) llama a PSC y a Ciudadanos a no "tirarse los trastos" en campaña y "construir una alternativa" en Cataluña

Maroto ha tomado parte este sábado, en Bilbao, en una convención regional de cargos públicos municipales y forales del PP en la que también ha intervenido el presidente de la formación en Euskadi, Alfonso Alonso, entre otros.

En su intervención, Maroto ha defendido la gestión desarrollada por el Ejecutivo central del PP en los últimos años y, en especial, las políticas en favor del empleo tras una crisis económica "injusta".

"El Gobierno lo pasó mal, pero sus políticas han dado efecto y hoy nadie lo niega, ni desde el centro-derecha ni desde la izquierda, ni desde dentro de España ni desde fuera", ha valorado, al tiempo que ha lamentado el hecho de que el paro se haya "duplicado" en Cataluña en los últimos meses.

En este contexto, ha agradecido la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han dado "lo mejor de sí mismos en Euskadi, Cataluña y en toda España" en la lucha contra ETA y el radicalismo islámico.

Maroto, que se ha referido a la manifestación conjunta que Policía Nacional y Guardia Civil están celebrando este sábado en Madrid para reclamar mejoras salariales, ha anunciado que en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2018 "comenzará la equiparación de sus salarios" a las de otras fuerzas policiales, por ser una cuestión "de dignidad y respeto".

RGI

En su intervención, ha señalado además que el "abuso" supone para la solidaridad "lo más injusto, sea quien sea quien lo cometa", y ha denunciado la actitud del PNV frente a la Renta de Garantía de Ingresos cuando "muchos ciudadanos dijeron que la solidaridad no estaba siendo bien plantificada".

"Hubo una campaña, 'ayudas sí, abusos, no'. Hoy os digo que no he conocido un ejercicio de cinismo político más increíble que después de escuchar al PNV llamarnos de todo recurriese a la campaña 'ayudas sí, control también'. Es para echarse a reír si no fuera una cuestión que da pena", ha denunciado, para añadir que el PP seguirá defendiendo una "reforma de la RGI para buscar la solidaridad".

CATALUÑA

Asimismo, ha denunciado que la expresidenta del Parlament de Cataluña Nuria de Gispert haya instado a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a "volver a Cádiz", así como que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, acusara al Gobierno del PP de "amenazar" con enviar al Ejército y con "muertos en las calles".

"Escuchamos otro giro de tuerca más. La frase de Rovira es la mentira y la maldad hecha mentira. Es no conocer al Estado, a ninguno de los partidos que pueden sustentar ese gobierno y faltar a la verdad. Pasamos del supremacismo de Gispert a la maldad hecha mentira de Rovira", ha criticado.

En contraposición, ha apostado por "recuperar la dignidad del pueblo catalán", por lo que ha llamado a los ciudadanos a votar el próximo 21-D. "Nosotros también vamos a Bélgica pero no a difamar a España --en referencia al expresident Carles Puigdemont-- sino a defender que la Agencia Europea del Medicamento vaya a Barcelona", ha defendido.

Por ello, ha apostado por "construir una alternativa" en Cataluña entre partidos diferentes y, para ello, ha instado a PP, Ciudadanos y PSC a no tirarse los trastos a la cabeza" en la campaña electoral ya que "el futuro pasa por la defensa de la legalidad y el entendimiento" entre estas formaciones.

No obstante, ha incidido en que el Partido Popular supone "un valor seguro" ya que es "fundamental entender que no cambia de opinión cada cinco minutos".