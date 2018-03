Maroto (PP) denuncia a los que quieren sustituir la familia por el Estado

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticado hoy a los partidos políticos "especializados en decir que el Estado debe sustituir a las familias" en el cuidado de las personas.

Maroto ha clausurado hoy en Vitoria la vigésimo octava Mesa de Trabajo "La familia como centro de la política", organizada por la Red de Municipios por la Familia.

En su intervención ha defendido la política de su partido a favor del "acompañamiento" de las familias, mientras que otras opciones políticas proponen "sustituirlas" por el Estado, al considerar que debe ser este el que se ocupe de los niños o de las personas mayores.

Frente a quienes plantean "desdibujar" el papel de la familia, Maroto ha dicho que hay que "fortalecerlo" porque es un "pilar fundamental" en la sociedad.

"No hay una sola persona que no tenga padre y madre, o que los haya tenido, o que no haya pertenecido a una familia", ha señalado Maroto, quien también se ha referido a las personas mayores que pertenecen a esas familias.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP ha reiterado que su partido defiende que las personas que "se han dejado la piel trabajando" a lo largo de su vida tengan derecho a una vida asegurada a través de una pensión.

Ha criticado los "cantos de sirena" provenientes de los partidos de izquierda en torno a las pensiones, a los que ha acusado de estar "revolviendo un debate que siempre ha sido pactado".

Maroto ha asegurado que el PP tiene un "compromiso férreo" con las pensiones y ha asegurado que para su partido el debate siempre ha estado en "cuánto suben", pero teniendo en cuenta la "seguridad" del sistema hoy y en el futuro.

Ha criticado al PSOE, que "tiene en su haber" haber congelado las prestaciones "cuando no había crisis", y a los "agitadores profesionales de Podemos" cuando todo el mundo recuerda a Pablo Iglesias en Grecia diciendo que harán lo mismo que Syriza, coalición que rebajó un 40 % las pensiones, ha recordado.

El dirigente popular también se ha referido a la conciliación y al debate de la brecha salarial entre hombres y mujeres y ha asegurado que a la mujer "no se la discrimina tanto por ser mujer como por ser madre o potencialmente madre".

Ha lamentado el "feminismo mal entendido" de algunos, porque si se piensa que ser feminista es "pensar en los mismos derechos y obligaciones todos levantamos la mano".

A su juicio el principal problema de la brecha salarial es la "persecución" de la mujer "por ser madre" lo que está haciendo que en España "no haya niños" suficientes para un relevo generacional.

"El PP no trabaja solo para castigar a quienes cometen desigualdades, sino sobre todo para evitar las causas que hacen que alguien elija a un hombre antes de a una mujer en igualdad de condiciones entre ambos", ha concluido.