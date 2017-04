Maroto asegura que si hay Presupuesto en 2017 se habrá dado un "paso de gigante" para la "estabilidad" de la Legislatura

"Si hay Presupuestos en 2017 habremos dado un paso de gigante en materia de estabilidad y duración de esta Legislatura. Sería un paso que reafirmaría la duración de esta Legislatura", ha precisado el dirigente popular.

En su opinión, el Presupuesto es la "prueba del algodón" de la estabilidad del país, de que el Gobierno está negociando, pero también, ha señalado, se trataría de la prueba del algodón de los grupos de la oposición.

Según el político vasco, si la oposición "vota a favor, modificándolo --el presupuesto--, habrán hecho un servicio a la estabilidad y a los españoles". Sin embargo, señala que hay partidos que "sólo dicen no" y "salen en los telediarios cuando montan un lío o se ponen una camiseta".

Maroto cree que esos partidos hacen "mucho ruido", pero al final eso se convierte en "pocas nueces y ninguna idea" lo que hace que no sean útiles. "Esos partidos no hacen ningún servicio a la sociedad", apostilla.

Al ser preguntado si hay más opciones de que la Legislatura no se pueda agotar si gana Pedro Sánchez las primarias a la secretaría general del PSOE, precisa que este candidato "primero tiene que ganar las primarias" y advierte de que el PP no hace quinielas porque "no aciertan nunca". En este sentido, ha puesto como ejemplo casos como el "sorpasso" que podía producir en las generales de Podemos sobre el PSOE, el que Trump haya ganado las elecciones de EEUU, el Brexit en Reino Unido, el referéndum en Colombia sobre la paz con la guerrilla de las FARC...

"Las quinielas las carga el diablo, vamos a respetar el proceso del PSOE y luego veremos cómo mejorar la relación con el PSOE", recalca.

No obstante, aclara que "lo mejor para España" es que haya "un partido de socialdemocracia que no tenga complejos mirando a izquierda o derecha, que no se radicalice ni compre discursos populistas y que trate de operar defendiendo posiciones socialdemócratas en un país plural".