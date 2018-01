Maroto aconseja a los diputados catalanes elegir un gobierno que "respete la ley"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha aconsejado hoy a los diputados del Parlament de Cataluña y al conjunto del pueblo catalán que elijan un gobierno que trabaje por los intereses de los catalanes y que "respete la ley".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con el Foro de Empresarias y Profesionales de la ciudad, Maroto se ha referido a la decisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha anunciado que renunciará a solicitar el voto delegado para la sesión constitutiva de hoy en el Parlament.

En este sentido, el vicesecretario del PP ha recordado a Puigdemont que él "no es más que ningún otro ciudadano catalán o del resto de España" y que "las leyes no están para elegir cuál se cumple y cuál no".

Este mensaje, que al diputado del PP le parece "muy razonable", lo ha querido trasladar al conjunto de los diputados y a todo el pueblo catalán, a quienes ha aconsejado "que elijan un gobierno que trabaje por los intereses de los catalanes y que respete la ley".

"Eso empieza por respetarse a sí mismo y a quien se representa", ha apostillado Maroto, que ha añadido que esta reflexión vale "para el señor Puigdemont y para cualquier diputado de ese Parlamento".