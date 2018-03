Martínez-Maillo (PP) dice que Puigdemont busca "provocar" al Estado al proponer a Jordi Sànchez para presidir Cataluña

"Ahora proponen presidente a alguien que está en la cárcel, que tiene escasas posibilidades, por no decir nulas posibilidades, de ser presidente", ha dicho el diputado 'popular' en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, recordando que Sànchez está acusado de delitos "muy graves" por su implicación en el proceso soberanista catalán.

Con respecto a la propuesta de resolución pactada entre Junts per Catalunya y la CUP este jueves en el Parlamento catalán, el dirigente del PP ha apuntado que "no tiene ninguna legitimidad" y es "pura inventiva". "Parece que no les importa nada la realidad de Cataluña, ni los problemas de los catalanes, sino seguir manteniendo este mantra", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy va a estar "muy vigilante", va a seguir siendo "firme" y trabajando por "velar la legalidad" en las instituciones. "No existe ni va a existir la república en el exilio", ha apostillado, insistiendo en que solamente está "en la imaginación" de los separatistas.

NO HABRÁ GOVERN "PARALELO O ILEGÍTIMO"

Para Martínez-Maillo, "no puede haber un Gobierno en el exilio" desde Bruselas, "ni siquiera de manera simbólica". Así, ha añadido que no habrá ningún Ejecutivo "paralelo o ilegítimo" en la ciudad belga a costa del "erario público".

Por otro lado, ha animado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a que intente presentarse a la investidura para posteriormente reiterar que cuenta con el apoyo del PPC. "Es lógico que el que ganó las elecciones lo haga o lo intente", ha dicho Martínez-Maillo.

Por último, ha concluido diciendo que los partidos constitucionalistas necesitan un relato de "liderazgo": "Hay muchos votantes constitucionalistas que se sentirían reconfortados sabiendo que ahí estamos, que tenemos capacidad de liderazgo y que podemos presentar una alternativa", ha manifestado, haciendo hincapié en la necesidad de Cs presente una alternativa a los independentistas para presidir la Generalitat.