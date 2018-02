Melgar quiere que se pida la detención de Puigdemont solo por delitos graves

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, es partidario de que se curse la orden de detención contra Carles Puigdemont ante Bélgica cuando haya auto de procesamiento contra él, solo por delitos graves, como sedición o rebelión, para evitar que sea juzgado por otros menores.

Así, Melgar ha explicado hoy, en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, que "no debería haber una intolerable asimetría: que en un supuesto enjuiciamiento, hubiera unos encausados por graves penas y una persona, que podría ser el protagonista sustancial, acusado de una pena inferior".

Además, ha recordado que Puigdemont no puede ser juzgado en rebeldía, porque esa previsión existe solo para delitos castigados con menos de dos años de cárcel.

Por eso es partidario de pedir la entrega de Puigdemont solo por los delitos más graves, tal y como adelantaron fuentes fiscales a Efe y como ya sucedió en la petición de detención del ex president a Dinamarca.

Las citadas fuentes han explicado que Puigdemont solo podrá ser entregado a España por Bélgica por los delitos que registre la euro orden. Al no incluir ninguno que no sea grave, se evita el caso de que Bruselas lo entregue por éstos y no pueda ser juzgado por rebelión.

También respecto a Cataluña, el fiscal ha considerado creíble que el juicio por el "procés" independentista se celebre el próximo otoño, si la instrucción termina en el verano, pero ha resaltado que quien decidirá será el magistrado del caso, Pablo Llarena.

"Es una paradoja lo que se está produciendo en esta materia. En mis años de experiencia, y son más de treinta y cinco, nunca habíamos asistido a una circunstancia de esta naturaleza: he visto huidos y prófugos, pero nunca a un fugado de quien se sepa exactamente dónde está, y no solamente eso, es que nos anuncia sus movimientos", ha expresado.

Melgar ha comenzado su comparecencia rindiendo homenaje a su antecesor José Manuel Maza ante numerosos periodistas, magistrados y fiscales y ante el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá y varios vocales del Consejo General del Poder Judicial.

En su discurso ha hecho una defensa cerrada de la independencia del fiscal ("y no solo autonomía"), en gran medida en referencia al Minisiterio de Justicia: por ejemplo, ha pedido que el fiscal del Estado no termine su mandato cuando acabe el del Gobierno, mientras que ha celebrado la reforma legislativa que hace imposible su cese por parte del ejecutivo.

Además, ha pedido que la Fiscalía General pueda gestionar su propio presupuesto y disponer de mayor autonomía en materia de concursos, nombramientos, o formación.

"Solo des-anclando al fiscal del Ministerio de Justicia es posible concebir una mayor independencia", ha señalado, citando el Informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción es un órgano del Consejo de Europa).

Otra de sus peticiones ha sido la de que se ponga a disposición de la Fiscalía, especialmente para su "lucha sin cuartel" contra la corrupción, una policía judicial diferenciada del resto de las fuerzas de seguridad y un mejor diseño de la figura del agente infiltrado.

Melgar se ha referido también a las redes sociales "en las que se están cometiendo delitos que afectan al derecho al honor de las personas porque tienen carácter público. Hay que desarrollar unos principios generales en el uso de este tipo de medios para que los fiscales puedan saber a qué atenerse cuando están frente a una denuncia en esta materia".