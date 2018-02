Méndez de Vigo se burla del "portavozas" de Irene Montero: "Vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, se ha burlado este jueves de la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, por decir "portavozas" en una rueda de prensa.

En una entrevista en Antena 3, preguntado sobre la declaración de Montero, el ministro ha asegurado que en España se va a "mejorar mucho el sistema educativo". "Qué quiere que le diga, vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España".

📝¿PORTAVOZAS?📝

No quiero ser yo quien corrija a una licenciada en Psicología y Ciencias Políticas como la Sra., @Irene_Montero_ sobre lo q considero un error ya q no soy erudito en letras. Por eso, pido humildemente, la intervención de @RAEinforma para q me lo aclare. Gracias pic.twitter.com/9fTmWBg1Te