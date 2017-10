Méndez de Vigo afirma que Rajoy llamará a "todos" los partidos parlamentarios

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, llamará "a todos los partidos con representación parlamentaria", incluidos ERC y PDeCAT, para hablar sobre la estrategia a seguir tras el 1-O en Cataluña.

En una entrevista en Telecinco, Méndez de Vigo ha recordado que así lo dijo Rajoy el domingo en su declaración institucional. "Se ha comprometido a llamar a todos y los llamará a todos" aunque la experiencia del pasado es que algunos "no han querido venir a dialogar", ha puntualizado, pese que "se les llena la boca con la palabra diálogo".

También ha especificado sobre si este diálogo incluiría al presidente catalán, Carles Puigdemont, que su partido con representación parlamentaria es el PDeCAT y sería este interlocutor en la ronda de contactos que abrió ayer con sendos encuentros con los líderes de PSOE y Ciudadanos.

El portavoz del Gobierno ha insistido sobre esta posibilidad de hablar con Puigdemont, como le pidió ayer el PSOE, que el Gobierno está abierto al diálogo "siempre dentro del respeto a la ley". Pero "tenemos una experiencia mala" con Puigdemont, ha indicado, en referencia a su ausencia en la última conferencia de presidentes o su rechazo a acudir al Congreso para explicar el referéndum.

Tras estos encuentros con PSOE y Ciudadanos, el ministro se ha mostrado convencido de que el Gobierno y estos dos partidos "con independencia de discrepancias políticas y tácticas, están unidos en lo esencial" frente al problema de Cataluña y en recuperar la convivencia que es "imposible sin respeto a las leyes y a las reglas de juego".

El Gobierno tiene la seguridad de que cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos ante una posible declaración de independencia unilateral por parte del Govern -"vamos a estar unidos", ha dicho Méndez de Vigo- y también que cuenta con el respaldo de "la inmensa mayoría de españoles y catalanes".

En todo caso, ha puntualizado que una declaración de independencia puede servir para romper a sociedad catalana, pero "no tiene ningún efecto" a otro nivel porque lo importante no es la declaración sino "que el mundo la reconozca y si el mundo no la reconoce no tiene ningún efecto salvo haber roto la convivencia".

Méndez de Vigo ha lamentado las horas "tristes y dolorosas" vividas estos días y los sentimientos de "desprecio y odio" que hay en algunos sectores de la sociedad catalana hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha advertido que "eso es lo que tenemos que evitar".

"Me parece enormemente preocupante hasta donde ha llegado la situación en Cataluña por la agresión de los secesionistas", ha reconocido, y ha asegurado que el Gobierno seguirá haciendo lo que ha hecho siempre "defender la ley y a las fuerzas y cuerpos de seguridad" y ha instado a todos a velar "por la vuelta a la convivencia".

Sobre las declaraciones del jugador del Barcelona Gerard Piqué a favor del referéndum, ha considerado que su permanencia o no en la selección española es algo que compete al seleccionador nacional. "Piqué es un gran jugador, se deja la piel con la selección", ha dicho, y otra cosa son sus opiniones políticas.