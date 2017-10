Méndez de Vigo dice que los españoles no perdonarán la indefinición de Podemos en Cataluña

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reprochado hoy a Podemos que no haya definido su posición en el conflicto secesionista de Cataluña y ha añadido que los españoles no "van a perdonar" que "en un tema tan importante como este que afecta a la unidad de España nadie sepa dónde están".

En respuesta a la pregunta que le ha dirigido el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, Méndez de Vigo ha insistido en la posición del Gobierno siempre ha sido la de ofrecer "diálogo sin fecha de caducidad pero dentro de la ley" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que ha reclamado que vuelva a la legalidad.

El también ministro de Educación y Cultura ha aprovechado su respuesta para pedir al portavoz de Podemos que defina cuál es la posición de su partido respecto a la situación en Cataluña porque "es bueno que la gente la sepa".

Espinar ha recordado entonces a Méndez de Vigo que, "hasta que no consigamos echarle", su obligación es responder a las preguntas que le hace la oposición en el control del Senado, y no al revés.

"No sabemos cuál es su posición, porque varía. Y en un momento serio, crítico, como éste, es importante que los partidos digamos a la opinión pública dónde estamos. Lo han dicho el PP, el PSOE y Ciudadanos. Ustedes no. Sólo sabemos que quieren echarnos", le ha respondido Méndez de Vigo quien ha recalcado que el término "echarnos" no es "un concepto democrático".

"En la democracia -ha continuado- "se ganan las elecciones y eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Y sabe por qué no van a ganar las elecciones? Porque en un tema como este, que afecta a la unidad de España, nadie sabe dónde están ustedes. Y eso los españoles no lo van a perdonar".

El portavoz de Podemos ha acusado al Ejecutivo de haber abierto una "crisis de Estado" el 1 de octubre porque "fracasó en su gestión del referéndum".

"Les hicieron un referéndum en la cara. Les hicieron un referéndum en la cara porque no fueron capaces de evitarlo, ni con el diálogo ni con las fuerzas de seguridad, que mandaron a ser carne de cañón en Cataluña", ha dicho.

Espinar ha criticado además que el PP decidiera "por fin" cumplir una ley" aunque, para ello, "se saltaron los derechos fundamentales de mas de dos millones de catalanes a los que han reprimido en Cataluña" y ha asegurado que si Puigdemont declara hoy la independencia "se equivocará" porque no hay garantías jurídicas ni reconocimiento internacional para llevarla a cabo.