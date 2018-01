Méndez de Vigo recuerda que sólo cabe una investidura en la Generalitat con un candidato "que esté presente"

"Hay que respetar el Reglamento", ha pedido Méndez de Vigo que espera que Torrent siga las instrucciones de los letrados ya que, de no ser así, el Gobierno de la nación recurrirá cualquier decisión que viole la norma básica del Parlamento catalán.

Así lo ha manifestado el ministro momentos antes de participar este lunes en Palencia en la entrega del I Premio Internacional de Poesía 'Jorge Manrique' que convoca la Diputación palentina en colaboración con el Ayuntamiento de Paredes de Nava y que ha recaído en el poemario 'Asuntos Propios' de Mercedes Carrión Masip.

Méndez de Vigo ha recordado los "vergonzosos antecedentes" que se vivieron en el Parlamento catalán durante las jornadas de 6 y 7 de septiembre aunque cree que ahora no se producirá algo similar y se respetará el Reglamento.

De no ser así, el Gobierno "aplicará la Ley" y se continuará con el artículo 155 porque está dentro de la misma, ha aseverado, mientras ha hecho una llamamiento a que se observe la Ley, y que el Parlamento "no caiga en prácticas anteriores que no conducen a ningún sitio".