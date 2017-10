Méndez de Vigo ve "remotísima" la posibilidad de que Bélgica conceda asilo a Puigdemont

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el también ministro de Educación, Cultura y Deporte ha recordado en este sentido que Bélgica ha recibido 40 solicitudes de asilo en los últimos años y no ha concedido ninguna, y ha enfatizado que "nadie por encima de la ley ni al margen de la ley", por lo que tendrá que enfrentarse a la justicia si se le reclama.

"La posibilidad de que, por la vía del protocolo 24 --más conocido en Europa como el protocolo Aznar--, se le conceda asilo es remotísima", ha subrayado Méndez de Vigo en relación al anexo al Tratado de Ámsterdam que restringe, aunque no elimina, la posibilidad de que un Estado miembro proporcione asilo político a un nacional de otro Estado miembro, como sería el caso del ex presidente de la Generalitat de Cataluña en Bélgica, si pidiese allí protección.

"Los belgas vienen mucho a España y saben que es un Estado de Derecho, donde se cumplen las leyes, hay presunción de inocencia y se respetan las garantías judiciales", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo, quien ha enfatizado que, como "todo lo que hecho Puigdemont" a lo largo de este proceso, esto también es "un callejón sin salida".

Méndez de Vigo se ha referido también a las declaraciones del secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken, quien el domingo abrió la puerta a la concesión de asilo, si bien la oferta fue posteriormente descartada por el primer ministro, Charles Michel.

En esta línea, ha defendido que el Ejecutivo no haya realizado ninguna acción de protesta por ello. "Entre países amigos no se llama al embajador a consultas; se habla. El Gobierno habla claramente con las autoridades belgas, pero no lo contamos", ha enfatizado.

RESPETO A LA LABOR DE LA FISCALÍA

Respecto a la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado pueda interponer un requerimiento de regreso a Puigdemont, el titular de Cultura ha enfatizado que el ex presidente catalán tendría que cumplir con la ley.

Aunque ha declinado aventurar los nuevos pasos que se pudieran dar en este sentido, Méndez de Vigo ha reiterado en cualquier caso su respeto a la independencia judicial y ha hecho hincapié en que en España la ley se cumple y todos los ciudadanos son iguales ante la ley.