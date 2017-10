Méndez de Vigo destaca la recepción "muy positiva" en la administración catalana

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha resaltado la "absoluta normalidad" y la recepción "muy positiva" en la toma de contacto entre subsecretarios y directores generales con sus equivalentes en la administración catalana tras hacerse cargo de las distintas consejerías en aplicación del artículo 155.

Así lo ha manifestado Méndez de Vigo esta noche en el programa "La Brújula", de Onda Cero, en la que, el también portavoz del Gobierno, ha relatado que desde la administración catalana les han preguntado qué quieren hacer y "nos hemos puesto a trabajar inmediatamente".

"Hemos encontrado una gran receptividad y colaboración. No hemos encontrado ni oposición ni rechazo"; lo que, a su juicio, "quiere decir que hay mucha gente en Cataluña, más de la que parece, que quería decir basta ya a estos secesionistas. Quieren ser catalanes, españoles y europeos".

Méndez de Vigo ha dicho que han de "restaurar la normalidad democrática" frente a un gobierno, el de Puigdemont, que "sólo pensaba en objetivos secesionistas". Ahora, ha referido, hay que trabajar por una normalidad para todos los catalanes en la administración y en las calles.

A juicio de Méndez de Vigo, lo importante en este momento es transmitir tranquilidad tras "momentos de zozobra" por "una actitud incomprensible del gobierno de Puigdemont", con un gobierno para todos los ciudadanos, y no para una parte de ellos, ha insistido.

Según Méndez de Vigo, "hay que tomar decisiones, porque la administración de Puigdemont estaba totalmente paralizada. Estaba dedicada a conseguir fines secesionistas".

Ha asegurado que se tomarán las medidas que sean necesarias y que se contará con los que desde la administración catalana quieran trabajar al servicio de la gente. "Que estén tranquilos, contaremos con ellos", ha asegurado.

Para el ministro Portavoz, "ha habido una violación flagrante del Estatuto de Autonomía" y ha recordado que Cataluña tiene más autonomía y más poderes que casi cualquier otra región en Europa, lo que "ha sido despreciado por el Gobierno de Puigdemont".

Méndez de Vigo ha comentado, así mismo, que ahora que está al frente de la Consejería de Educación de Cataluña investigará "a fondo si son ciertas las denuncias de adoctrinamiento". "Antes no tenía respuesta -por parte de la administración de Puigdemont- ahora me voy a ocupar muy seriamente de que no haya adoctrinamiento".

"Si las denuncias de adoctrinamiento son ciertas actuaré con el reglamento disciplinario en la mano", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que a Carles Puigdemont se le conceda asilo en Bélgica ha dicho que es "remotísima". "Los belgas -ha continuado- saben que España es un Estado de derecho donde se cumplen las leyes".

Se ha mostrado muy satisfecho con la reacción de la Unión Europea ante el desafío secesionista del Gobierno de Puigdemont y consideró rotunda la respuesta de instituciones y gobiernos europeos.

Ha recordado que en España la ley se cumple y todos somos iguales ante ella; por lo que, ha agregado, si Puigdemont o cualquier otro es llamado por un juez "tendrá que acudir a responder por sus actos".

Durante la entrevista ha afirmado que tuvo la impresión de que Puigdemont no iba a apearse del proyecto secesionista cuando tras el atentado de Barcelona el expresidente de Cataluña dijo que eso no cambiaría los planes de secesión.

Preguntado por qué el jueves pasado Puigdemont no convocó finalmente elecciones, ha dicho que, entre otras razones, porque "el Gobierno de España nunca hubiera podido aceptar el chantaje de la liberación de fulano o mengano -en referencia a "los Jordis"- porque los jueces son independientes".

También Méndez de Vigo se ha referido a la Televisión Pública Catalana (TV3), de la que dijo que espera ver cambios puesto que "tiene que estar al servicio de todos los catalanes y hasta ahora estaba al servicio de la causa secesionista".