Mendia: PSE y lehendakari apostamos por estabilidad institucional en Euskadi

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha dicho hoy que tanto ellos como el lehendakari, Iñigo Urkullu -su socio de gobierno-, "tenemos una apuesta clara por la estabilidad institucional en Euskadi".

Mendia ha informado en una rueda de prensa de la primera reunión de la nueva ejecutiva de los socialistas vascos, elegida en el congreso del pasado fin de semana. que ha girado sobre la situación en Cataluña, "con preocupación, como no podía ser de otra forma".

"Me preocupa, y mucho, que haya quien desde el nacionalismo vasco mire hoy con envidia a lo que está ocurriendo en Cataluña y trate de traernos a Euskadi aquel escenario. No. Los socialistas queremos profundizar en nuestro autogobierno, blindar nuestras competencias, defender los derechos de los vascos, pero queremos hacerlo bien, desde el consenso", ha agregado.

"Queremos preservar la convivencia entre ciudadanos y no provocar una fractura social como la que se está dando en Cataluña, que va a tardar décadas en repararse. No tenemos nada que imitar, más bien al contrario. Creo que el de Cataluña es el ejemplo de todo lo que puede hacerse mal, y si sirve como guía, es para saber qué camino no seguir".

En este sentido, ha criticado la presencia de representantes institucionales del PNV en las manifestaciones de Gure Esku dago por el derecho a decidir: "No me gusta que vayan a la calle a pedir lo que no quieren para ellos, porque en Euskadi se ha elegido la legalidad y el pacto".

"Nosotros tenemos una apuesta clara y el lehendakari, también ayer -en una conferencia-, dejó clara su apuesta por la estabilidad institucional, el respeto al acuerdo entre los dos partidos (PNV y PSE). No creo que nadie vaya a arriesgar a echar por la borda lo conquistado estos años".

"Vemos que algunos políticos expresan su admiración por lo que pasa en Cataluña, lo que lleva a la preocupación. En Euskadi estamos bastante mejor, venimos de una época muy negra, de fractura social; hemos conseguido una convivencia y espero que a nadie se le ocurra tirar por la borda lo que hemos conquistado, que además es muy valorado por los vascos", ha insistido.

Así, los socialistas vascos van a seguir trabajando en la reforma del Estatuto vasco, "que queremos sacar adelante esta legislatura y que partirá siempre del respeto a la legalidad y la búsqueda de las mayorías más amplias y transversales posibles. Aquí en Euskadi y con el resto de España, después".

Respecto a la propuesta de Podemos Euskadi de celebrar una ronda de contactos con el resto de partidos vascos, en la que además del futuro del autogobierno se analizaría lo ocurrido en Cataluña, Mendia ha defendido la comisión territorial del Congreso creada a propuesta de Pedro Sánchez.

Mendia ha comentado que Podemos tiene tendencia a "hacer "titulares. Cuando montó el foro de Zaragoza fue un fracaso. Ante la situación actual no hay que hacer regates en corto. La solución tiene que pasar por las instituciones, con un diálogo discreto".

"Apelamos al diálogo y al acuerdo. Sensatez, diálogo y acuerdo que defendemos también aquí en Euskadi", ha concluido.