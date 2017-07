Merkel reitera su deseo de diseñar con Francia un plan para profundizar en la eurozona

La canciller alemana, Angela Merkel, reiteró hoy su deseo de diseñar con Francia un proyecto para avanzar en la integración de la zona euro, aunque agregó que todavía no ha empezado a hablar de los detalles con el presidente galo, Emmanuel Macron.

"Emmanuel Macron y yo hemos acordado diseñar un plan para profundizar la integración de la eurozona. Todavía no hemos hablado de detalles, pero la reunión de los dos equipos de gobierno es una oportunidad para empezar a hacerlo", señaló Merkel en un encuentro con empresarios de Baviera (sur de Alemania) ante la celebración el jueves en París de una reunión de los dos gabinetes.

La canciller reiteró que para el futuro plan hay un principio clave para Alemania y es que no se pueden separar las instancias donde se toman de decisiones políticas de las que asumen las responsabilidades por las mismas.

"Para Alemania es importante que la toma de decisiones y la responsabilidad estén unidas. Por ejemplo, no me puedo imaginar un seguro de desempleo europeo mientras no haya una armonización de la legislación laboral", explicó.

"No tenemos que equipararlo todo, pero necesitamos cierta convergencia", añadió.

En este contexto, y ante la posibilidad de crear la figura de un ministro de Finanzas europeo, recordó que para ello hay que definir primero las competencias que tendría.

Merkel y Macron acordaron avanzar en la integración europea y en especial en la zona euro durante la primera visita del presidente francés a Berlín, poco después de ser investido.

En Alemania se considera que se debe empezar por soluciones pragmáticas antes de plantearse objetivos que impliquen un cambio en los tratados europeos, ante las dificultades que conllevaría iniciar el proceso de ratificación de un nuevo texto en todos los países de la UE.