Miguel Bernad acusa a Roca de ofrecer dinero para quitar acusación a infanta

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha asegurado hoy que el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, le ofreció a través de un intermediario en Madrid "entre dos y tres millones de euros" para que el sindicato retirara la acusación popular contra la Infanta en el caso Nóos.

Así lo ha manifestado Bernad en una rueda de prensa para "contrastar" sus argumentos con los de la Fiscalía, que pide para el líder de Manos Limpias 24 años y diez meses de cárcel por delitos de estafa, blanqueo, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

El fiscal del caso, José Perals, le acusa de integrar, junto al líder de Ausbanc, Luis Pineda, una trama de extorsiones a cambio de retirar acusaciones y presionar a bancos, entre ellas el intento de de negociar la retirada de la acusación de la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio del pago de tres millones de euros.

Miguel Bernad ha asegurado que sucedió al contrario, cuando "uno o dos meses antes del juicio oral" contra la infanta se reunió en una cafetería del centro de Madrid con el representante de un despacho de abogados de la capital, "utilizado por Roca" para que actuase como intermediario.

En esa reunión, según ha insistido Bernad, el supuesto intermediario del abogado de la infanta le ofrecía "una importante cantidad de dinero" para que, de forma simultánea, Manos Limpias presentase ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, juzgado que conocía del caso Nóos, un escrito de desistimiento de la acusación a la Infanta.

Bernard ha asegurado que el dinero "en efectivo" que supuestamente le iba entregar el abogado de la infanta para que el sindicato retirase la acusación "no iba a tener seguimiento porque era una cuestión de Estado".

El líder de Manos Limpias ha relatado que, antes de la "interferencia" de Roca, había mantenido reuniones tanto con el presidente de la Caixa, Isidro Fainé, quien -según su versión- le pidió "sentido de Estado para retirar la acusación", como con el director de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, y el abogado José María Mas Millet.

En una de las reuniones, ha explicado Bernad, el abogado Mas Millet incluso le presentó un borrador de escrito de desistimiento de la acusación a la infanta por Manos Limpias, aunque no se llegó a hacer efectivo por las "maniobras" de Roca.

"Hice un acta notarial con el ofrecimiento de Roca intuyendo que se trataba de una trampa", ha manifestado el líder de Manos Limpias, quien también ha asegurado que "meses antes del juicio" varias personas le "alertaron" de que si no retiraba la acusación contra la Infanta, el sindicato, él y su familia se verían "destrozados".

Esas personas, que Bernad ha anunciado que llamará como testigos cuando presente su escrito de defensa, son personas "de gran relevancia, que siguen estando en las instituciones".

El líder de Manos Limpias ha calificado de "disparate jurídico" el escrito de acusación de la Fiscalía, que considera un acto de "criminalización y ensañamiento" contra él.

"Nadie ha podido decir que me he llevado un duro ni que he sido financiado por Ausbanc", ha asegurado Bernad, quien también ha reprochado que durante su estancia en la cárcel de Navalcarnero (Madrid) tuvo que "recoger colillas y limpiar vitrinas" a pesar de ser tener 74 años.