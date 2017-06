Miguel Delibes confía en que la "tragedia" sirva para "relanzar" Doñana

El científico del CSIC y presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ha mostrado hoy su confianza en que "la tragedia" vivida estos días en el entorno de Doñana, como consecuencia del incendio declarado el sábado en Moguer (Huelva), sirva para "relanzar" el espacio natural.

Delibes considera, según ha indicado en declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, en Mazagón, que lo sucedido es "una enorme tragedia a efectos ecológicos, pero también culturales y sentimentales, porque mi mayor percepción de toda la gente que conozco de aquí, de hace mucho tiempo, es la tristeza".

Frente a esto, entiende que hay que ser "animoso" y ver lo sucedido como "una oportunidad para que el espacio vuelva a ser en un futuro igual o mejor de lo que era ".

Se ha congratulado de que no haya habido ninguna víctima: "Me parece milagroso que no haya ni si quiera un herido grave, creo que hay que felicitarse y felicitar a todos los que han trabajado muchísimo en el incendio".

Delibes ha mostrado también su satisfacción porque el fuego "no haya llegado a las zonas más sensibles de Doñana" y ha insistido en llamar al optimismo.