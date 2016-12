Miguel Gutiérrez (C's) anima a los críticos de su partido a que se "presenten y confronten"

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Gutiérrez ha expresado su deseo por que haya "mucha gente" que se presente al congreso de la formación --en el que se elegirá nueva dirección-- porque eso muestra "la riqueza" de Ciudadanos.

"No sabemos si hay otras candidaturas, pero sería bueno, como hay movimientos internos de algunos afiliados que se están organizando y que quieren aportar más transparencia, les animo a que se presenten y confronten. La democracia es poder presentarse de forma limpia y en igualdad de condiciones", ha añadido.

El también delegado de C's en Madrid ha acusado de incurrir en una "incongruencia" a la eurodiputada 'naranja' Carolina Punset por haber criticado las votaciones electrónicas, cuando ella misma fue elegida eurodiputada gracias a una votación electrónica. "Yo no la oí quejarse", ha espetado, añadiendo que "la democracia es poder participar de forma limpia y transparente, en igualdad de oportunidades, no criticar por criticar de forma destructiva".

Gutiérrez no cree que la actual dirección del partido se haya "bunkerizado" y ha atribuido las críticas a que, cuando se acerca un congreso, "en un partido como C's en que la transparencia es máxima la gente hace uniones para tener visibilidad y presentar una candidatura".

A su juicio, "no hay mayor democracia interna" que en Ciudadanos, porque, según ha explicado, es el único partido en que la presidencia la eligen todos los afiliados del partido y no un comité a dedo. "Eso no lo veo en ningún sitio", ha añadido.