De Miguel se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de investigación

El exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en la comisión de investigación por corrupción de la Asamblea de Madrid que aborda la expansión del ente público en Latinoamérica.

De Miguel, que fue detenido por la Guardia Civil dentro de la operación Lezo y está en libertad tras pagar la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez, ha explicado que el carácter secreto del sumario le imposibilita a declarar "en el marco de las actuaciones judiciales sin intervención en el ámbito político".

El que fuera considerado un estrecho colaborador del expresidente de la Comunidad Ignacio González ha dicho que siempre que le ha requerido cualquier organismo público ha colaborado, la última vez en la Asamblea el 16 de marzo del año pasado en la comisión de estudio sobre la deuda para informar sobre sus responsabilidades como director gerente del Canal hasta su dimisión, en 2009.

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye a De Miguel los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude, los mismos que a la mayor parte de investigados (imputados) en esta causa, entre los que se encuentra Ignacio González.

Fue quien acompañó al expresidente regional en el polémico viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, junto al exvicepresidente y consejero del Canal José Manuel Serra Peris, quien también tenía que comparecer en esta comisión pero no se ha presentado.

Ese viaje a Colombia fue la figura en el auto por el que el juez envió a prisión a González y relaciona a De Miguel con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del Canal de Isabel II, ya que fue él quien firmó los pliegos de adjudicación a "la oferta más cara".

Además, el juez se refiere a una conversación entre Ignacio González y su hermano Pablo, según la cual, De Miguel "habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal".

El exgerente no ha contestado a ninguna de las preguntas de los portavoces en la comisión, entre las que han destacado el por qué de la expansión del Canal en Latinoamérica y el objetivo de su viaje a Colombia.

La diputada socialista Mercedes Gallizo ha recordado que en la anterior comparecencia de De Miguel el año pasado, ella ya aventuró que este asunto acabaría en los tribunales, cuando preguntó al exgerente las instrucciones recibidas mientras estuvo al frente del Canal.

Sobre su decisión de no declarar, Gallizo ha recalcado que el juez no ha advertido a la Asamblea de que no se puedan celebrar comparecencias de personas que están imputadas, a lo que el PP ha comentado que el investigado puede decidir no hacer declaración alguna sin que sea "indicio de culpabilidad".

Previamente estaba citado José Manuel Serra Peris, que fue vicepresidente y consejero del Canal de Isabel II en 2013, pero no ha comparecido pese a que la asistencia a la comisión de investigación de corrupción es obligatoria.

De hecho, el artículo 502 del Código Penal establece que los que habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento dejen de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea legislativa de una comunidad autónoma "serán castigados como reos del delito de desobediencia".

La presidenta de la comisión, Dolores González, ha explicado que Serra había sido convocado "en tiempo y forma" a las nueve de la mañana, pero no ha dado ningún aviso ni justificación a los servicios de la Cámara para no comparecer.

Además, ha indicado que han intentado contactar con él hasta las once de la mañana sin obtener respuesta.

Por ello, a la espera de obtener más información, la Mesa y Portavoces de la comisión ha resuelto elevar estos hechos a la Mesa del Parlamento regional "para su posible traslado al Ministerio Fiscal".