Miles de turistas deambulan por Matalascañas sin poder salir por carretera

La playa de Matalascañas (Huelva) se encuentra temporalmente incomunicada por carretera, a la espera de que el incendio declarado ayer por la noche en el término municipal de Moguer dé una tregua a los miles de visitantes que se han quedado con sus maletas "sin poder coger sus coches y sin saber dónde ir".

"Matalascañas sólo tiene dos vías de acceso, la carretera que le une con Mazagón, que está cortada desde bien temprano, y la que lleva al Rocío y a Almonte, donde se coge la autovía que lleva a Sevilla. Ahora mismo, no hay por dónde salir", ha explicado a EFE Gregorio Corbalán, vecino del municipio.

Este municipio playero suele acoger miles de visitantes de localidades vecinas, sobre todo de Sevilla, que pasan el fin de semana en hoteles o cámping de la zona; al cortar la carretera, comenta Corbacho, "familias enteras pasean con sus niños y sus maletas a la espera de ver qué pasa".

"Miedo, miedo, no, pero sí estamos preocupados", reconoce el vecino, quien comenta con EFE que las autoridades aún no han dado ninguna instrucción; no obstante, los habitantes de Matalascañas "son conscientes" de que, como no mejore la situación, tendrán que "ir pensando" en acoger a la gente en sus casas.

Según Corbacho, el incendio está aún a "cinco o seis kilómetros de aquí, pero el recuerdo de lo que pasó la semana pasada en Portugal te pone un poquito los pelos de punta".

Se trata del corte de la carretera A483, que se suma al de la A494 que se produjo esta mañana, lo que deja a quienes se han quedado en la playa "sin escapatoria".

A las siete de la tarde, la temperatura alcanzaba los treinta grados y el viento soplaba "muy fuerte", ha dicho Corbacho, aunque "parece que el humo se va disipando, antes había mucho más".

Por el momento, la única relación con el incendio que se observa desde la playa son los hidroaviones que, cada poco, recogen agua del mar.

"Nos han dicho que es muy difícil que llegue aquí el fuego, aunque el cámping de Mazagón, que está a diez kilómetros, ha ardido completamente", señala con preocupación Corbacho.

"Lo único que hace la gente que no puede coger sus coches, por ahora, es dejar pasar el tiempo, pero cuanto más de noche se haga, pues más problema será", aventura este vecino, que confía en que "abran pronto la carretera".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha agradecido en Twitter a la población de Matalascañas su colaboración "facilitando la labor de los efectivos contra el incendio del entorno de Doñana".