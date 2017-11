Miles de valencianos junto al Consell reclaman una mejor financiación

Miles de valencianos han reclamado hoy una mejor financiación para la Comunidad Valenciana en una manifestación que ha reunido a sindicatos, patronal, colectivos sociales y el Gobierno valenciano.

La marcha, convocada por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEV -que han cifrado la participación en más de 60.000 personas-, ha contado con el apoyo de la sociedad civil y representantes de todos los partidos, salvo el PP, y a ella han asistido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, entre otros.

Un grupo de tamboril y dulzaina y dos gigantes han amenizado esta reivindicación en defensa de un trato justo en la financiación y en las inversiones que recibe la Comunidad Valenciana del Estado, que ha partido sobre las 18.00 horas desde la calle Guillem de Castro de València en un ambiente festivo y con numerosas señeras.

La pancarta de la cabecera de la marcha, bajo el lema único "El poble valencià exigeix un finançament just" (El pueblo valenciano exige una financiación justa), la han llevado los dirigentes sindicales Arturo León (CCOO-PV) e Ismael Saez (UGT-PV) y de la patronal CEV, Salvador Navarro, acompañados de plataformas sociales.

Una filas más atrás, tras una segunda pancarta con el mismo lema, Ximo Puig, Enric Morera, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; el conseller de Hacienda, Vicent Soler; Joan Ribó, y representantes de los partidos en Les Corts (PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos) y el Congreso (Esquerra Unida), a excepción del PP, han reivindicado una financiación justa.

El presidente de la Generalitat ha asegurado que es un día "de alegría y concordia entre los valencianos en defensa de la Comunidad" y ha defendido que los valencianos tienen derecho a "visibilizarse" en todo lo que les corresponde.

Sobre la ausencia del PP en la marcha, el también secretario general de los socialistas valencianos ha asegurado que serán los que no están quienes tendrán que explicar por qué "no están a favor de los intereses de los valencianos" y ha hecho hincapié en que está presente "la inmensa mayoría del pueblo valenciano".

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha resaltado que ha acudido a la convocatoria "gente que piensa distinto, siente distinto y vota distinto pero hoy todos a una voz reclamando lo que es justo para los valencianos".

El secretario general de UGT-PV, Ismael Saez, ha dicho que el pueblo valenciano está "harto" de una "situación insostenible que perjudica nuestro presente y nuestro futuro" y desde CCOO-PV, su secretario general, Arturo León, ha señalado que el Gobierno tiene que atender "la justa reivindicación" porque si no lo hace, "habrá más movilizaciones".

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha señalado que la cita debe servir para que el lunes "todos los grupos políticos se sienten a negociar por esta necesidad de superar esta infrafinanciación permanente que ha castigado a esta Comunidad".

Entre los manifestantes se encontraban otros consellers como el de Educación, Vicent Marzà, el de Economía, Rafael Climent, y el de Transparencia, Manuel Alcaraz, representantes de las organizaciones agrarias valencianas, de colectivos culturales y sociales.

Esquerra Republicana PV se ha adherido a la manifestación con un lema propio sobre soberanía fiscal al recordar que en ninguno de los 25 años de sistema de financiación autonómica la Comunitat ha salido "bien parada", a la vez que ha criticado al Consell por no utilizar la balanza fiscal y la solidaridad interterritorial como argumento de negociación.

Pobresa Zero, el Consell de la Juventut, Iaioflautes valencians, la Plataforma per la millora i defensa de la sanitat pública, Per l'escola pública, Escola Valenciana, Acció Cultural, Ca Revolta, Xúquer Viu, STEPV, CSI, la Coordinadora de ONGD, y la Coordinadora de plataformes de la llei de dependència han sido algunos de los colectivos que han participado.

Al término de la marcha, la canción del "Tio Canya" esperaba la llegada de los manifestantes en las Torres de Serranos, donde se ha leído un manifiesto según el cual la discriminación de la Comunitat entre "infrafinanciación e infrainversión" asciende a 1.600 millones de euros.