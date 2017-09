Militares de la UME viajan a México para colaborar en las tareas de rescate tras el terremoto

En total, se desplegarán en México más de 50 efectivos de la UME tras aceptar el Gobierno de Enrique Peña Nieto la ayuda ofrecida por el Ejecutivo español para colaborar en las labores de búsqueda y rescate de posibles supervivientes.

El equipo de enlace con siete militares españoles partirá a las 23.45 horas en un vuelo regular de Iberia desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid con destino a México, según han informado a Europa Press fuentes de la UME.

Una vez allí, se pondrá a disposición del agregado militar, el consulado y las autoridades civiles, encargadas de coordinar los trabajos sobre el terreno. La labor de este equipo de enlace se centrará en una primera evaluación de las necesidades de colaboración, así como en la organización de la logística.

A ellos se sumará un segundo equipo de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la UME, con entre 44 y 47 efectivos, que partirá este jueves en un avión militar desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y se sumará a los trabajos sobre el terreno el mismo viernes. Viajarán acompañados de cuatro perros especializados en búsqueda y rescate tanto de cadáveres como de supervivientes.

Las autoridades mexicanas han confirmado más de 200 muertos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la zona centro y sur del país, además de decenas de edificios destruidos.

Sin embargo, las autoridades no han dado por cerrado el balance, en la medida en que aún se busca a posibles víctimas entre los escombros y no existe certeza de que algunos datos no estén duplicados. En las últimas horas se ha llegado a revisar a la baja el recuento de fallecidos.

El Servicio Sismológico de Nacional de México ha contabilizado un total de once réplicas en las últimas horas tras el terremoto registrado el martes al mediodía en el centro del país.