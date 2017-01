Millo pide a la ANC que retire la campaña en Vic que ve "autogol" independentista

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha pedido hoy a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que retire la campaña para recibir a los Reyes Magos en Vic (Barcelona) con farolillos con la 'estelada', iniciativa que ve un "autogol" independentista, si bien ha apelado a la "conciencia de los padres".

La campaña de la ACN y Òmnium Cultural de la comarca barcelonesa de Osona de aprovechar la retransmisión por parte de TV3 de esa cabalgata para convertirla en un acto de reivindicación independentista ha cosechado estos días numerosas críticas e incluso el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián admitió que "no le gusta".

Además, ayer mismo, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, envió una carta a los presidentes territoriales de esta entidad en la que se desmarcaba de la iniciativa y les recomendaba que tengan "cuidado", ya que la iniciativa no "concuerda" con los planes de la dirección para todas las entidades territoriales.

En declaraciones a Efe, el delegado del Gobierno en Cataluña ha incidido en el "rechazo mayoritario" a la iniciativa, que ha provocado que "todo el mundo poco a poco se ha ido desmarcando", incluso desde los sectores soberanistas, por lo que ha considerado que la ANC "haría muy bien en retirar la campaña".

"Sería bueno que la única entidad que queda promoviendo esta campaña la retire, sería una buena decisión, que la retire y sea la fiesta que merecen los niños", ha señalado. "Aún están a tiempo. Hoy mismo podrían salir, hacer el anuncio de que retiran la campaña y que tengamos la fiesta en paz. Sería de agradecer".

Millo ha opinado que "el movimiento independentista, con esta acción, se ha marcado un autogol clarísimo", ya que "es un error politizar un acto para los niños, un acto de ilusión".

Un error que, a su juicio, "no hace otra cosa que mostrar una cierta desesperación de aquellos que ven que esto va perdiendo cada vez más apoyo y, ante esta desesperación, se cometen errores y se hacen cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y que una parte de ellos mismos no lo ven bien y critican".

El dirigente ha subrayado así que este 5 de enero "la única estrella que debe brillar es la estrella de Oriente, la que lleva ilusión a todos las hogares, familias y niños", en lugar de la estrella de la bandera 'estelada' independentista, dado que "el sentido común hace pensar a todo el mundo que el Día de Reyes no se debe utilizar con finalidades políticas".

Pero más allá de la "equivocación" de la ANC, Millo ha apelado a la "conciencia de los padres" para que decidan qué han de hacer sus hijos en la cabalgata de Vic.

"Todos los que somos padres sabemos la ilusión que se desprende en el brillo de los ojos de los niños. Y utilizar eso con finalidades políticas, poniéndoles en sus manos un elemento político de reivindicación política, está en la conciencia de los padres", ha expresado el delegado del Gobierno en Cataluña.