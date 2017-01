Millo pide PDeCAT y ERC implicarse en presupuestos con "hechos" para Cataluña

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha hecho un llamamiento al PDeCAT y ERC para que se "impliquen" en la negociación y posterior aprobación de los presupuestos del Estado para 2017, que ha asegurado que reflejarán con "hechos" la voluntad de diálogo del Gobierno con Cataluña.

En una entrevista con Efe, Millo ha lamentado sin embargo que la Generalitat "obvie" inversiones que el Ejecutivo lleva a cabo en Cataluña, como los 276 millones para Cercanías ejecutados entre 2012 y 2015, los 20 millones para mejorar la pista del aeropuerto de El Prat el próximo mes o una acción de gobierno que ha permitido que la cifra de parados catalanes sea la más baja desde 2008, ha recordado.

El dirigente ha considerado que es necesario que se conozcan las "auténticas cifras de inversiones" en Cataluña, que a pesar de ser "importantes", ha reconocido que "de ninguna manera invalidan la necesidad de mejora", como en infraestructuras ferroviarias.

Así, Millo ha avanzado que los presupuestos del Estado para este año "van a ser un reflejo de esa voluntad de diálogo y hechos" y, "evidentemente, pondrán números a la ejecución de acciones para mejorar la vida de los catalanes en diferentes ámbitos".

"Los presupuestos, en el momento en que se aprueben, reflejarán todo eso. Pero que se aprueben no solo depende de los votos del PP, sino también de que otros grupos se comprometan dialogando y negociando unos presupuestos que, entre otras cosas, darán respuesta a cosas importantes que afectan a los catalanes", ha insistido.

Por ello, ha opinado que sería una "buena muestra de confianza" que los grupos que "tienen un papel importante en Cataluña", en alusión al PDeCAT y ERC -partidos que gobiernan en la Generalitat- contribuyan "con una actitud positiva y constructiva" a poder aprobar unos presupuestos que "reflejen" esa voluntad de hechos.

Para Millo, "la mejor prueba que pueden dar las fuerzas catalanas de que están interesadas en mejorar las cosas es implicarse en la negociación en positivo y con actitud constructiva. Es la mejor manera de demostrar esa voluntad de que las cosas vayan bien".

En este sentido, ha lamentado el "escepticismo" del Govern, como expresó el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, tras la reunión de esta semana en Barcelona con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que estuvo presente Millo.

Así, el delegado del Gobierno ha recordado que ya se están produciendo "hechos" como la inversión en el aeropuerto de El Prat de 20 millones de euros para mejorar la pista central, obras que se efectuarán entre el 9 de enero y el 5 de febrero para renovar el pavimento, modificar el balizamiento y un cambio tecnológico que supondrá un ahorro energético del 40 %, unas "inversiones constantes para mantener la competitividad del aeropuerto", ha aseverado.

Como por otro lado, respecto a Cercanías, ha remarcado que entre 2012 y 2015 la inversión efectuada por el Estado fue de 276 millones de euros, un 41,9 % de la inversión realizada en todos los núcleos de Cercanías del Estado y "más del doble que la segunda inversión más importante del Estado, en la comunidad de Madrid".

"Esas cifras se han de conocer", ha dicho Millo, que precisamente sobre las Cercanías catalanas y la reclamación por parte de la Generalitat del traspaso total, ha recordado que el Govern "dice que la mejor manera de gestionar las cosas es tener la competencia, pero es una afirmación que no se aguanta por sí sola".

"No hay nada que haga pensar que un cambio de titularidad automáticamente genere una mejora en la gestión, normalmente es al revés si no hay experiencia", ha explicado. "Rull sabe que este traspaso no se producirá y lo que hay que hacer es mejorar servicios a los catalanes, que no pasa por el traspaso, sino por inversiones y por priorizar elementos necesarios para mejorar el servicio".

Además, ha sugerido que los retrasos en Cercanías en Cataluña se producen en muchos casos porque se están produciendo obras de mejora o seguridad de transporte, por inversiones del Estado, pero en cambio la Generalitat no modifica los horarios, competencia suya.

"Si la Generalitat no quiere modificar los horarios cuando hay cuestiones como ésta, el retraso está asegurado. Si mantienes horarios comerciales en vía en obras, y no lo adaptas al horario real, estás provocando un retraso que sabes que tendrás", ha afirmado.

Millo ha insistido así en la necesidad de colaboración entre administraciones porque, "cuando no existe, quien paga las consecuencias es el ciudadano, y es lo que hemos de evitar".

Por otro lado, Millo también ha hecho hincapié en que "si hoy en Cataluña hay un 12 % menos de paro que el año pasado, si se ha bajado hasta 453.000 parados, la cifra más baja desde 2008, y si Cataluña lidera el número de afiliados a la seguridad social" es porque "se demuestra que la prioridad del Gobierno de mejorar la economía es a la que todo el mundo debería contribuir", aunque "el discurso del presidente de la Generalitat no va en esa dirección".