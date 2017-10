Millo insta a Puigdemont a obviar presiones y acogerse a la "última oportunidad"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha instado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a obviar las "presiones de ANC, Òmnium y la CUP" y a que se acoja a la "última oportunidad para el diálogo".

En una entrevista en Ràdio 4-RNE, Millo ha asegurado que durante su presencia en los actos del 12 de octubre, ayer en Madrid, tuvo ocasión de asistir a "corrillos" en los que detectó "una brizna de esperanza, una luz al final del túnel", como consecuencia de la última intervención de Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno, a su juicio, "habría podido responder con la aplicación inmediata del artículo 155 para restablecer el orden constitucional", pero, en cambio, "abrió una puerta al diálogo con Puigdemont" para que aclare qué fue lo que pasó el 10 de octubre, es decir, si declaró o no la independencia.

Según Millo, el Gobierno central "ha querido leer esa ambigüedad como una marcha atrás, por eso la respuesta no fue la aplicación inmediata del 155".

"Estamos mejor que hace dos días, yo tengo la esperanza de que Puigdemont esté reflexionando pese a las presiones de la CUP, ANC y Òmnium. La posibilidad de reconducir las cosas pasa única y exclusivamente por una respuesta concreta. No puede ser ambiguo. Sí o no; porque todo lo que no sea un no, no se va a entender", ha agregado Millo.

"Si no es un no, se interpretará como un sí. Si la opción es mantenerse en la ruptura, evidentemente tendrá consecuencias que nadie desea", ha insistido el delegado del Gobierno, quien cree que "sólo la CUP, ANC y Òmnium quieren que se aplique el 155".

"Si Puigdemont dice que se ha declarado la independencia tendría tiempo hasta el jueves para rectificar, y si no lo hace se aplicaría el 155. Es un escenario que no deseamos, pero necesario para garantizar la vigencia de la Constitución y del Estatuto", ha explicado.

"Si dice claramente que no se ha declarado la independencia, el escenario es totalmente diferente, permitiría canalizar las ideas de unos y otros hacia un espacio de diálogo: estoy seguro de que es lo que quiere la mayoría de catalanes", ha añadido.