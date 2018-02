Millo asegura que "técnicamente" no hubo cargas policiales durante el 1-O

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado hoy que "técnicamente" no hubo cargas policiales en la jornada del 1-O, sino que se produjeron "acciones de cumplimiento de la orden judicial" y, por otro lado, ha pedido al independentismo que proponga un candidato "libre de causa judicial".

En declaraciones a RAC1, Millo ha coincidido con lo declarado por el coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación policial durante el 1-O, y ha explicado que "técnicamente no son cargas, sino acciones de cumplimiento del orden judicial que consistían en desalojar para incautar material electoral que había dentro y llevárselo".

Para Millo, una carga policial es, "técnicamente, cuando hay una acción en contra de una actuación violenta por parte de alguien", ha relatado el delegado del Gobierno, que ha recordado que la jornada del referéndum del 1-O fue "prohibida por el juez".

Ha apuntado además que, de los 2.315 colegios abiertos ese día, "en menos de una quincena" se produjeron "acciones de personas que no estaban supuestamente para votar, sino para impedir la acción policial y enfrentarse con la policía", por lo que "se produjo una situación de conflicto y colisión, con imágenes que no nos gustaron".

Por otro lado, Millo ha recordado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución finalizará cuando se "restablezca un Govern que se comprometa con el cumplimiento de la legalidad democrática vigente, con el Estatut la Constitución", pero "si no se produce de esta manera, tenemos un problema".

En este sentido, ha señalado que "cuando escuchamos que la propuesta (de candidato a la investidura) sería Jordi Sànchez, que no sabemos si físicamente podría estar presente o no, ya demuestra poca voluntad de facilitar las cosas", ha advertido Millo.

El delegado del Gobierno ha acusado por ello a las fuerzas independentistas de buscar aumentar la "tensión" ante la "caída del sentimiento independentista en las últimas encuestas".

"Se plantean fórmulas prácticamente inviables para mantener la tensión y eso no es bueno. Querría decir que no hay voluntad real de facilitar las cosas y tendríamos un problema, porque las condiciones que se requieren para que se acaben estas medidas no se darían al 100%", ha recalcado Millo.

Por este motivo el dirigente gubernamental ha insistido en que "sería muy bueno" que las fuerzas independentistas propusieran "a personas que estuvieran libres de toda causa judicial y que se pudieran concentrar en la acción de gobierno que Cataluña necesita".