Millo considera "absurdo" que Puigdemont pueda ser presidente desde Bélgica

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha tachado de "absurdo" que se pueda investir presidente de la Generalitat al candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica.

"Me parece una barbaridad. No puedo concebir que Cataluña tenga a un presidente que no viva en Cataluña, que esté fuera y huido de la justicia", ha valorado este jueves en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha defendido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy intentará evitar que se fuerce el reglamento del Parlamento catalán para investir a Puigdemont a distancia.

"El Gobierno siempre velará para que se cumpla escrupulosamente y con pulcritud la legalidad democrática, y que nadie intente retorcer la ley para hacer cosas absurdas", ha añadido.

Ha criticado que en Cataluña se tomaran decisiones sin tener en cuenta "el interés general y la defensa de la legalidad", y ha dicho comprender que el Tribunal Supremo mantenga en prisión preventiva al vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, y al consejero de Interior cesado, Joaquim Forn, que este mismo jueves comparece ante el Alto Tribunal.

"Cuando uno es muy valiente para tomar decisiones, tiene que serlo para dar explicaciones ante la justicia", ha asegurado, por lo que ha criticado que Puigdemont se encuentre en Bélgica.

"EL ESTADO SE DEFIENDE"

Millo ha valorado positivamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque "ha permitido recuperar la legalidad" en Cataluña, y ha afirmado que la intervención se levantará cuando se constituya el nuevo Govern.

Ha celebrado que el Gobierno decidiera convocar elecciones y no intervenir la Generalitat durante meses o años, y ha atribuido la aplicación del 155 a la situación provocada por el independentismo: "Cuando alguien ataca al Estado de derecho, el Estado se defiende".