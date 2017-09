Miras dice contar con el apoyo unánime de la cúpula del PP murciano para presidirlo

El coordinador general del PP de Murcia y jefe del Ejecutivo de esa comunidad, Fernando López Miras, ha dicho contar con todos y cada uno de los apoyos de los más de 200 miembros de la Junta Directiva Regional de su partido para ser elegido mañana su nuevo presidente autonómico en una votación que quiere secreta.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa esta tarde, un día antes del cónclave en el que se prevé que sustituya a Pedro Antonio Sánchez, que dimitió ayer como líder regional del partido ante su previsible próxima citación como investigado a las vistas orales de los casos de presunta corrupción Púnica y Auditorio.

"He llamado a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva y todos me han expresado su apoyo, su ánimo y su respaldo a mi intención de liderar el partido y a mi proyecto, y me han transmitido lo acertado de la decisión y fuerza, que saben que la tengo", ha asegurado.

Ha añadido que propondrá que el voto sea secreto para que "actúen con plena libertad decidiendo lo que creen mejor para el PP, que es lo mismo que decir para la región de Murcia", en la cita para cuya elección no se exige mayoría cualificada y que presidirá su homólogo nacional en esa formación política, Fernando Martínez-Maillo.

Flanqueado por la secretaria general del partido en la región murciana, Maruja Pelegrín, al ser preguntado por los periodistas no ha querido avanzar más detalles de su programa ni de la composición de su equipo hasta recibir mañana el respaldo de la cúpula del PP.

Tampoco sobre si será candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, pues, aunque "por lo general" lo es el líder del partido en cada región, la decisión final es el Comité Electoral Nacional del PP.

Ha hablado en términos generales de su pretensión de "dar un paso al frente para asumir el reto de liderar un partido ganador con un nuevo impulso que vaya mucho más allá en la permeabilidad del PP para que sea absoluta y la gente que los vota perciba que su voluntad llega y es útil y se transforma en decisiones para seguir avanzando".