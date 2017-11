Mogherini pide a los Gobiernos europeos más recursos para atajar la propaganda y desinformación rusa

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha confiado en que los Gobiernos europeos atiendan a su petición de destinar más recursos --expertos y presupuesto-- para contrarrestar las campañas de propaganda y desinformación de Rusia para desestabilizar la Unión Europea, pero también para atajar la mala opinión de la UE en algunos países de la ribera sur del Mediterráneo y la propaganda del Estado Islámico y mejorar la comunicación estratégica en los países de los Balcanes.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han discutido este lunes cómo mejorar la comunicación estratégica y para contrarrestar las crecientes campañas de desinformación y propaganda, un problema que el Gobierno español también ha comprobado en relación al proceso soberanista.

Mogherini ha asegurado que ha recibido el "apoyo político" de los ministros a su petición de aumentar los recursos humanos en términos de expertos y el presupuesto para las tres unidades de comunicación estratégica creadas en el Servicio Europeo de Acción Exterior responsables del Este, el Sur del Mediterráneo y los Balcanes y ha confiado en que esta vez sí acepten destinar más recursos tras hacerlo rechazado en el pasado.

"Ahora veremos si los ministros de Finanzas siguen las indicaciones de los ministros de Exteriores en las próximas semanas", ha explicado en rueda de prensa al término de la reunión de los Veintiocho.

El grupo de comunicación estratégica del Este, creado hace dos años, cuenta con 14 expertos, aunque depende de voluntarios para identificar las informaciones propagandísticas y desinformación en medios rusos, algunos abiertamente afines al Kremlin, mientras que los grupos responsables de la comunicación estratégica en el Sur y los Balcanes, que fueron creados este verano, cuentan con apenas cuatro y dos expertos respectivamente y no cuentan con un presupuesto dedicado sino fondos reorientados.

Mogherini ha insistido en la necesidad de ampliar el trabajo del Stratcom Este y dotarle de "recursos adicionales" y también ha dejado claro que los grupos responsables de los Balcanes y el mundo árabe "definitivamente necesitarán más recursos financieros y expertos secundados" con las capacidades lingúisticas adecuadas y ha insistido en que el trabajo no se centra solo en "contrarrestar las percepciones negativas o las noticias falsas" sino también de "comunicar eficazmente" la "agenda positiva" de la UE, tanto dentro como fuera de la Unión.

"Muchos hemos hecho votos de desarrollar esfuerzos para aumentar nuestra contribución, ya sean en términos financieros, ya sea en términos humanos", aunque ningún país ha avanzado nada "concreto", ha explicado el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, al término de la reunión de los Veintiocho.

Dastis ha alertado a sus socios de la Unión Europea de que la "manipulación y desinformación" lanzada contra el bloque comunitario desde redes en Rusia afecta también al "desarrollo democrático" en Cataluña.

El jefe de la diplomacia española no ha descartado que se produzcan intentos de injerencia rusa en forma de difusión de informaciones falsas de cara a las elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre, si bien ha considerado prematuro adelantar si el Gobierno tomará medidas para impedirlo. "Creo que es pronto para eso, pero a mí no me extrañaría. Seguiría una pauta que ha ocurrido en otras elecciones", ha asegurado en rueda de prensa.

La alta representante no ha querido valorar por su parte la posibilidad de que Rusia estén aprovechando la crisis catalana para desestabilizar a Europa. "No comentaré sobre este caso específico", ha asegurado Mogherini.

StratCom East, como se conoce al grupo de trabajo encargado de vigilar la propaganda rusa, ha constatado "un aumento" de los artículos de "desinformación" sobre Cataluña y el proceso soberanista, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras que enmarcan este aumento en el tráfico de los artículos en medios rusos sobre Cataluña dentro de lo normal, dado que también el resto de la prensa europea y mundial se ha hecho un mayor eco de la crisis catalana.

El servicio comenzó a detectar artículos propagandísticos sobre Cataluña anteriores al referéndum del 1 de Octubre, incluido uno en Vesti.ru en el que se afirmaba el 17 de septiembre que "el español se enseña como lengua extranjera en las escuelas catalanas"; otro en Izvestia.ru, fechado el pasado 28 de septiembre, en el que se afirmaba que "Cataluña reconocerá a Crimea como parte de Rusia" y otro, el pasado 21 de septiembre, en Sputnik, en el que se aseguraba que "las islas Baleares en España también piden la independencia".

También ha detectado ejemplos de desinformación para tratar de desestabilizar la situación tras el referéndum en Cataluña como las declaraciones del líder socialista moldavo Bogdan Tirdea a través de su Facebook el pasado 2 de octubre asegurando que "funcionarios de la UE apoyaron la violencia en Cataluña" o la información difundida en el principal programa televisivo ruso en el canal 1 afirmando que "la respuesta lógica de Europa sobre el referéndum en Cataluña debería haber sido reconocer la independencia de Cataluña y bombardear Madrid".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha participado en parte de las deliberaciones con los Veintiocho para abordar la cooperación entre la UE y la OTAN en defensa, tampoco se ha querido pronunciar sobre la presunta inferencia rusa en Cataluña.

"Hemos visto varias informaciones sobre los intentos rusos de interferir en los procesos políticos domésticos en diferentes países, pero no comentaré sobre específicamente sobre Cataluña", ha dicho.