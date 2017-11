Monago espera que la concentración en Madrid por el tren sea un "éxito" para que se sepa la "desventaja" de Extremadura

Monago ha señalado que el PP extremeño estará presente en dicho acto reivindicativo, como integrante que es del Pacto Social y Político por el Ferrocarril, convocante de la movilización, al tiempo que ha recordado que no es una manifestación "contra" el Gobierno de España porque, en tal caso, esta protesta se debería haber llevado a cabo "hace muchos años".

Al respecto, ha recordado que el presiente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, prometió en 2007 que el AVE llegaría en 2010 pero no se invirtió "prácticamente nada" durante los ocho años del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, ha señalado que la cita de este sábado pretende "dar un toque de atención" para que se conozca "la situación de desventaja competitiva que tiene" Extremadura y que la conexión ferroviaria "es una necesidad".

En respuesta a los periodistas durante su visita a la Feria Agroganadera de Trujillo, Monago ha puesto en valor que el actual Gobierno de España del PP "está invirtiendo mucho", en concreto en torno a 1.400 millones de euros, si bien ha reconocido que "aún no es una realidad".

El dirigente 'popular' ha recordado en este sentido que se han dado "avances importantes" como que se ha culminado la obra de la plataforma, que se está instalando la vía y que hay plazos "muy concretos" para la electrificación, así como que el año próximo se recupera el tren Talgo, así como que se va a ubicar un centro de mantenimiento en Badajoz.

"Hay compromisos presupuestarios y no compromisos de deseos" ha sentenciado, en referencia a que se están invirtiendo "ingentes cantidades de dinero". Sin embargo, ha lamentado que la carretera no vaya paralela a la vía férrea, de tal modo que "no todos los extremeños tienen conciencia de lo que se está haciendo".

En cualquier caso, ha señalado que entiende a los extremeños en su reivindicación sobre el ferrocarril, por lo que espera que la convocatoria de este sábado sea "un éxito para que se tenga cuanto antes y no haya más trabas en el desarrollo de este proyecto".