Montero: "Si se está tentado a construir una España asimétrica y olvidarse del 28F se encontrará con Andalucía"

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha rechazado que la salida al conflicto territorial de Cataluña pueda pasar por construir una España "asimétrica", a la par que ha defendido que en el debate de la financiación y sobre el modelo territorial "se trata de que ganemos todos, no de que nadie pierda algo".

"Se trata de dotar de más competencias a las comunidades que por el momento se han encontrado una contestación recentralizadora del Estado o con no tener suficientes recursos para sus servicios públicos, y espero que hablemos de cómo el Estado acompaña a esta arquitectura de las autonomías", ha abundado la titular andaluza.

Asimismo, ha defendido que la reforma de la Constitución y el debate sobre la financiación "deben correr en paralelo", cuando se ha mostrado escéptica de que pueda terminar el año con un nuevo modelo de financiación autonómica, como se acordó en la Conferencia de Presidentes. Así, ha animado a que se convoquen las reuniones que el Ministerio "estime convenientes" para acelerar este proceso.

De otro lado, y sobre las 35 horas de los funcionarios públicos andaluces, Montero ha dicho que se teme "lo peor" dado que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado por el momento sobre el levantamiento de la suspensión cautelar. Si bien ha garantizado que la Junta no será "insumisa" y ha lamentado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "no haya tenido capacidad de influir" para evitar el recurso del Gobierno.

PRESUPUESTOS ANDALUCES 2018

En cuanto a las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio y sobre si esperaba enmiendas a la totalidad por parte del PP-A, Podemos e IULV-CA, Montero ha respondido afirmativamente argumentando que "antes de conocerlo ya lo estaban criticando". Además, ha considerado que por parte de Podemos "existe gran miedo a llegar a acuerdos con el PSOE-A, mientras que el PP-A, cree que cuanto peor le vaya a esta tierra, mejor para sus intereses electorales".

En relación a la no provincialización del Presupuesto, la titular andaluza ha defendido que sí se ha territorializado y "hecho un esfuerzo por parte de la Junta" para trasladar las inversiones concretas en cada parte del territorio. No obstante, ha advertido de que la no modificación del sistema de financiación autonómico hace que la Junta "no cuente con todas las inversiones que le gustaría" por lo que ha tenido que priorizar los servicios públicos y las obras en marcha.

Preguntada por las críticas de que se ha presentado un Presupuesto conservador que ha suprimido inversión pública por la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones, Montero ha respondido que "hay opiniones para todos los gustos" pero que estamos ante un presupuesto "social y de izquierdas" en el que "solo los millonarios pagarán".