Montero (Podemos) critica que Rajoy tenga la "desfachatez de despreciar" a las mujeres al evitar la igualdad salarial

"Él dirá que no hay que meterse para atajar la brecha salarial, pero creo que todas las mujeres de este país sabemos que es una injusticia que no se puede seguir produciendo", ha defendido y ha razonado que se trata de una cuestión en la que cabe "meterse con mucha urgencia".

A preguntas de los medios en Elche (Alicante), donde ha participado este jueves en el Centre de Congresos en una asamblea de mujeres que sufren los estragos de la precariedad laboral, Montero se ha referido así a las palabras de Rajoy que ayer miércoles descartó regular por ley la equiparación salarial entre hombres y mujeres en las empresas.

"Lo siento mucho por el señor M. Rajoy, pero la revolución de las mujeres está aquí para quedarse y no nos vamos a dejar machacar por un presidente del gobierno que crea que son temas en los que no hay que meterse", ha continuado.

Por ello, Montero ha considerado, además, que si el presidente del Gobierno "fuese mínimamente demócrata, le gustase mínimamente escuchar a su pueblo y amase mínimamente a España, el señor M. Rajoy habría dimitido".

"No es solamente que hay un tal M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos ilegales, y que a estas alturas M. Rajoy, presidente del Gobierno, no ha aclarado todavía a todos los españoles que no es ese M. Rajoy", ha seguido. A su juicio, debería "aclarar" esa circunstancia porque "de ser el mismo, sería una vergüenza para España".

TRABAJOS PRECARIOS

Por su parte, y en relación al encuentro celebrado en Elche, Irene Montero ha lamentado que haya "muchísimas mujeres" que estén trabajando "por uno o dos euros la hora toda su vida en la economía sumergida".

Al respecto, Montero ha sugerido que es economía sumergida porque la administración "quiere" porque, según ha asegurado, "todo el mundo sabe" que hay "miles de mujeres" con las máquinas de aparar "en la cocina", al tiempo que "están ocupándose de todas las tareas del hogar".

"Me pregunto si Inditex o Kelme, si esas grandes empresas tienen conocimiento de esa situación", ha continuado y de "cómo no se les cae la cara de vergüenza". Además, ha cifrado economía sumergida en el 30 por ciento del total.

Asimismo, ha puesto de relieve que no se enseñe "en las escuelas" que hay gente que cose los zapatos, cuida a los seres queridos o estira las sábanas cuando se deja una habitación de hotel. "Preguntas que normalmente no nos hacemos", ha expuesto.

"Ese trabajo invisible lo hacemos mayoritariamente las mujeres, la brecha salarial es del 24 por ciento en España y el 75 por ciento del empleo temporal son mujeres; y las mujeres jóvenes somos las más afectadas por la situación", ha subrayado.

"Aunque al señor M. Rajoy le parezca que no hay que meterse en eso, creo que no vamos a parar hasta que esas preguntas todas nos las hagamos y tengamos respuestas", ha zanjado.