Montero asegura que Podemos recuperará el dinero del rescate bancario

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que si Podemos accede al Gobierno las arcas públicas recuperarán los 40.000 millones de euros que, según el Banco de España, el Estado no recuperará tras haberlos prestado a las entidades financieras en el rescate bancario.

Montero ha afirmado que su formación no renuncia a recuperar ese dinero que, ha dicho, pertenece "a la patria y a los españoles y españolas", mientras que ha criticado que frente a esta situación, el Partido Popular "calla y mira hacia otro lado".

La diputada madrileña ha realizado estas declaraciones en el marco de la jornada 'RebelDíA', que durante todo el día de hoy ha tenido lugar en Alcorcón y en la que han participado diferentes miembros de la formación y que ha culminado con la intervención de su secretario general, Pablo Iglesias.

En el resto de su discurso, Montero ha cargado duramente contra el PP, al que ha recordado su implicación en distintas tramas de corrupción o la comisión de investigación sobre la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, así como la amnistía fiscal anulada por el Tribunal Constitucional.

En ese sentido, la diputada ha manifestado que "no se puede regalar" a los populares y "a sus lacayos de Ciudadanos" la defensa del estado de derecho, de la ley y de la democracia, en referencia a la postura de estos partidos en la situación actual de Cataluña.

"El PP es el partido más experto en vivir fuera de la ley", ha afirmado la dirigente de Podemos, que ha llamado a los simpatizantes de la formación a responder al PP sobre su postura de Cataluña por estar "pisoteando la democracia y los derechos" conseguidos durante la Transición.

Montero también se ha referido a la crisis de los refugiados y a este respecto ha indicado que España está "denunciada" ante la Unión Europea "por no haber cumplido" con la cuota comprometida de personas a acoger, y no porque "los españoles no hayan querido".

También ha indicado que el PP "solo sabe sembrar el odio", mientras que Podemos, por oposición, se trata de un proyecto político "lleno de fraternidad, amor y energía positiva.

Finalmente, ha pedido a los populares que "dejen de criminalizar a quienes quieren pelear por una vida mejor", porque "todos los criminales están en su partido".