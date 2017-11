Montilla cree que tras el 21-D se abrirá un proceso de reforma constitucional

El expresident de la Generalitat José Montilla ha afirmado hoy creer que "pasadas las navidades se abrirá un proceso que llevará a la reforma constitucional" y que permitirá encontrar un mejor "encaje" de Cataluña que sea satisfactorio para aquellos ciudadanos que quieren "más y mejor autogobierno".

En una entrevista en Ràdio 4, Montilla ha avisado de que "hay una parte de verdad en el discurso independentista" y que este es, por tanto, "un problema de fondo y no un problema inventado, esto no ha sido un 'soufflé", aunque durante estos años no se haya "querido atender" y se hayan así "dado argumentos al independentismo".

El expresident se ha mostrado sin embargo muy crítico con el relato independentista porque si "hay una parte de verdad" significa que está construido sobre "medias verdades", las cuales no hacen más que "enmascarar grandes mentiras".

Ha señalado que "mucha gente empieza a decir basta y a estar harta del 'procés' y las banderas esteladas" y ha recordado que el 21-D el futuro "está en manos de la gente", que espera que "además de utilizar el corazón también piense con la cabeza y no con los pies".

En relación con la alianza electoral entre el PSC y Units per Avançar para atraer al "catalanismo moderado" no independentista y que comporta que el exconseller de Unió Ramon Espadaler sea el número 3 por Barcelona, Montilla ve "positivo" que en un momento de "confrontación" el "catalanismo progresista" -en referencia al PSC- haga este "ejercicio de apertura".

El también senador ha dicho que hablar de "Govern en el exilio es un insulto" a quien tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil, y ha indicado que es "contradictorio" hacer según qué afirmaciones -refiriéndose al expresident Puigdemont- y presentarse a las elecciones del 21-D.

Asimismo, ha dicho que tiene la "intuición" que con la huelga de ayer "el independentismo no sumó adhesiones, más bien perdió votos".