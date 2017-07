Montoro: No vamos a hacer un modelo de financiación contra las CCAA del PSOE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que el Gobierno no hará "una financiación autonómica nueva contra" las siete comunidades autónomas que gobierna el PSOE y ha recalcado que "o nos ponemos de acuerdo o no saldrá" el nuevo modelo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el techo de gasto para 2018, Montoro ha recordado que el comité de expertos que está estudiando la financiación autonómica finalizará su trabajo a comienzos de agosto, siguiendo el calendario que pidieron "expresamente" los presidentes autonómicos socialistas.

"A partir de ahí, estamos dispuestos a una negociación", ha señalado Montoro que, además de con los grupos parlamentarios, deberá llevarse a cabo con las comunidades autónomas, "especialmente" con las siete que gobierna el PSOE.

"No vamos a hacer una financiación autonómica nueva contra siete comunidades gobernadas por el PSOE", ha recalcado Montoro que ha añadido que no el Gobierno no lo haría aunque contara con mayoría absoluta.

El ministro de Hacienda ha confiado en que se llegue a un acuerdo para reformar el modelo de financiación. "O nos ponemos de acuerdo, o no saldrá, pero verán cómo nos ponemos de acuerdo", ha declarado.