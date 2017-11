Montoro dice que se trabaja para que haya normalidad en Cataluña y que las empresas vuelvan, pero que será su decisión

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que la tarea del Gobierno es "crear la normalidad suficiente" en Cataluña para que las empresas que se han marchado de Cataluña puedan volver, aunque ha subrayado que el Ejecutivo es neutral al respecto y que es una decisión estrictamente empresarial.

"Más que animarlas a volver, el trabajo debe ser crear la normalidad suficiente para que vuelvan. Tenemos que realizar el trabajo para que se eliminen las causas de inseguridad y que haya una normalidad para tomar decisiones empresariales", ha dicho el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso.

Montoro ha explicado que la decisión de las empresas de trasladar fuera de Cataluña su sede fiscal no afecta al pago de los tributos estatales (como Sociedades o el IVA), que recauda en cualquier caso el Gobierno y redistribuye a través del sistema de financiación autonómica, pero sí a otros tributos locales o autonómicos.

"No le vamos a quitar trascendencia a lo que la tiene", ha añadido el ministro, asegurando que los cambios fiscales siempre tienen alguna consecuencia, en este caso local y autonómica, que el Ministerio no ha cuantificado todavía. Ha querido subrayar que en cualquier caso no se han producido salidas de empresas fuera de España y que por eso "no hay ninguna merma para los españoles en términos de tributación".

CASI MIL FUGAS

Casi 1.000 empresas que figuraban con domicilio fiscal en Cataluña han trasladado su sede fiscal a otras comunidades autónomas desde el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum de independencia en la región, hasta los primeros días de noviembre, según datos de la Agencia Tributaria.

De esta forma, del total de 2.471 empresas que, según datos del Colegio de Registradores, han trasladado su sede social fuera de Cataluña desde la celebración del referéndum hasta el 13 de noviembre, casi un millar (al menos un 35% del total) han cambiado también a otra comunidad autónoma su domicilio fiscal.

El responsable de Hacienda ha insistido en que las empresas buscan una seguridad jurídica que "les ha faltado" en Cataluña por el proceso independentista, pero que ha empezado a volver la normalidad con la aplicación de las medidas tomadas al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Una vez que se instale la seguridad de nuevo, ha continuado, serán las empresas las que tomen la decisión y el Gobierno se mantiene "absolutamente neutral" al respecto. "Si se han ido por inseguridad y hay seguridad, hay más probabilidades de que regresen", ha añadido.

AHORROS PRESUPUESTARIOS

Preguntado por el ahorro que va a suponer el cierre de las llamadas embajadas de Cataluña en el exterior, o determinados servicios de la Generalitat suprimidos por el Gobierno al aplicar el 155, Cristóbal Montoro ha admitido que alguno se producirá pero que no ha sido la causa principal de su eliminación, "sino el desarrollo de actividades que son ilegales".

"Es lo que ha llevado al Gobierno a disolver esos organismos, por la actividad que desarrollan y no tanto por el ahorro", ha concluido.