Montserrat denuncia pintadas en su vivienda que la tachan de fascista

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy que su vivienda en Cataluña ha aparecido con pintadas que la tachan de fascista y que ese es el resultado del "hostigamiento, la amenaza y el insulto constante que sufren los que piensan diferente al monocolor del independentismo catalán".

Dolors Montserrat ha hecho estas consideraciones en una entrevista en Onda Cero donde se ha referido a la situación que se vive en Cataluña y a la decisión judicial de enviar prisión a los dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural.

"Usted no sabe lo que es ser del PP en Cataluña, el hostigamiento la amenaza, el insulto constante, yo misma hoy me he levantado con pintadas en mi casa; esta es la verdad de lo que pasa en Cataluña desde hace mucho tiempo porque el que piensa diferente al monocolor del independentismo catalán lo tiene muy complicado", ha comentado.

Preguntada por lo que decían las pintadas ha explicado: "Lo que son ellos... fascistas".

La ministra ha proseguido: "El otro día nos levantamos así, pero no solo en casa sino también en la sede del PSC, en los bancos... ahí al que piensa diferente le hostigan".

Por eso, ella dice haberse dedicado a la política, para defender a aquel que cree en la libertad individual y al que piense diferente porque "no podemos dejar los ayuntamientos en manos de un único color".

Ante estas situaciones, el Gobierno de España -ha añadido- defiende "la democracia, la libertad del que piensa diferente y el que defiende la ley y el dialogo dentro de la misma".

Y por eso también -ha incidido-, el Ejecutivo trabaja para "devolver la certeza, la seguridad y la estabilidad" en Cataluña porque, según sus palabras, "queremos que siga siendo una gran tierra de acogida, plural, líder y emprendedora, económica y culturamente".

Preguntada sobre si la a aplicación del 155 permitiría al Gobierno convocar unas elecciones autonómicas, Montserrat ha constado que el Ejecutivo está estudiando todas las posibilidades del artículo y que ahora sería hablar "de futuribles".

No obstante, ha subrayado que el objetivo de esa normativa es preservar el autogobierno y las instituciones catalanas, y un camino para desencallar Cataluña son unas elecciones autonómicas.

Sobre la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión sin fianza por sedición al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, la ministra ha dicho respetar las decisiones judiciales, pero ha afirmado que "lo que vimos ayer demuestra que todos somos iguales ante la ley en España", donde "no ha habido ningún preso político".