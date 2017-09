Montserrat reprocha a los independentistas que el 1-O es "una excusa" para romper España

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha reprochado hoy a los independentistas que el referéndum ilegal del 1 de octubre es "una excusa" y lo que pretenden es "romper España", según ha manifestado en respuesta a una interpelación en el pleno del Congreso del portavoz de ERC, Joan Tardà.

Tardá, ha interpelado a la ministra, la única catalana del Ejecutivo, sobre la respuesta que el Gobierno está dando al pueblo de Cataluña en su deseo de ejercer su derecho a decidir y, en este sentido, le ha advertido de que el 1-O "ni vencerán, ni convencerán", parafraseando a Miguel de Unamuno.

El portavoz de ERC ha calificado de "antiguo" el discurso del Gobierno sobre Cataluña porque "se ve en la necesidad de apelar a la violencia" y la unidad de España bajo un concepto "legionario" del país que considera en la línea de José Millán-Astray, el fundador de la Legión.

Ha asegurado que, aunque el domingo muchos catalanes tengan dificultades para votar, la respuesta en el referéndum "será masiva" y "seguirá el ejemplo no violento de Gandhi" por lo que ha pronosticado que habrá "colas kilométricas" de gente todo el día para ejercer "pacíficamente" el derecho a votar.

Montserrat ha recriminado, por su parte, a los independentistas que quieran arrastrar a todo los catalanes a la "humillación", tras cruzar la línea roja y situarse fuera de la legalidad y la democracia, y ha garantizado que el Gobierno "no va a dimitir" de su obligación de defender la democracia, la concordia y la paz.

"No vamos a callar, porque nuestro silencio sería responsable de sus atropellos", ha añadido la ministra, quien ha destacado que el Gobierno está "bailando el tango desde 1978 defendiendo la democracia", mientras que los separatistas no solo no están dispuestos a bailar sino que "quieren apagar la música de esta gran nación que es España".

Por eso, la ministra ha dicho que en el independentismo tienen que venir nuevos políticos que quieran "un diálogo sincero y bailar el tango en el marco legal", ya que actualmente se encuentran en manos de los más radicales. "Ustedes se han inhabilitado y se han dejado inhabilitar por la CUP", ha afirmado.

"Están poniendo a Cataluña contra la pared, y son ustedes los que se han arrodillado ante la CUP, ante los antisistema, para tapar sus vergüenzas y su mala gestión", ha añadido la ministra

También ha indicado que a partir del 1 de octubre "se abre un futuro por escribir" ante el que el Gobierno no va a abandonar su apuesta por el "diálogo sincero" y ha terminado su intervención diciendo "Visca Catalunya y visca España".

El portavoz de ERC ha reprochado la "deriva autoritaria" del Gobierno y que el Tribunal Constitucional se han convertido en el "juzgado de guardia del PP" y la Fiscalía se ha transformado en "un remedo de la brigada político-social del franquismo" al crear una "brigada político-fiscal con el señor Maza de comisario general".

"Quédense ustedes con la violencia que nosotros, pueblo indefenso, nos quedamos con las urnas y con la voluntad pacífica de votar el día 1", ha concluido.