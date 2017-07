Morenés denuncia la "falta de objetividad" del 'The New York Times' en su defensa del referéndum

En un artículo de opinión publicado en el mismo periódico estadounidense bajo el título 'La secesión de Cataluña de España', el exministro de Defensa español se muestra "sorprendido" por la "falta de objetividad" demostrada por el diario y denuncia una "omisión flagrante de los hechos" que, según recalca, "distorsiona la realidad" de la situación.

Morenés replica así a un editorial en el que 'The New York Times' instaba al Gobierno a autorizar el referéndum sobre la independencia de Cataluña y considera que la mejor opción para Cataluña pasa por que los catalanes rechacen la independencia en este plebiscito para no perder los privilegios que supone continuar dentro de España, como la pertenencia a la Unión Europea.

En este sentido, el embajador español replica que "lo que más le sorprende" del editorial es que en ningún momento se mencione el deber legal del Gobierno español de acatar la Constitución para prohibir este referéndum independentista y, en este sentido, recuerda que la Carta Magna recoge en su artículo 1 que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que es el conjunto de la nación la que tiene "derecho a decidir".

En esta línea, el exministro señala la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Alaska (Estados Unidos) en 2006 reconocía que la secesión "es claramente inconstitucional" y, por tanto, "inapropiada para ser sometida a referéndum", unas conclusiones similares que también se han registrado en tribunales de Italia y Alemania.

"Como embajador de España, yo debo defender la posición de mi Gobierno y los hechos que siento han sido omitidos", subraya Morenés, que rebate además la situación económica sobre Cataluña que recoge el diario estadounidense al defender que esta región aporta una quinta parte del PIB de España mientras recibe apenas el 9,5% del presupuesto nacional.

Un discurso "erróneo" a favor de la independencia que vende el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, pero que se contradice, según recuerda el embajador español, con los informes oficiales del departamento que él dirige.

"La realidad es que Cataluña paga en impuestos (19%) lo que contribuye al PIB (19%) y recibe una cantidad (15,08%) cercana al nivel de población (16%). Este equilibrio fiscal ha sido considerado justo por políticos de todos los partidos políticos", concluye Morenés.