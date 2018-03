Moscovici se ofrece para liderar la renovación de la socialdemocracia europea

El comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialista francés Pierre Moscovici, pidió que la socialdemocracia europea no entregue sus valores de izquierda a los nacionalismos y ofreció su "liderazgo" para contribuir a la renovación de su familia política.

"No dejemos la izquierda a los nacionalistas. La nueva socialdemocracia debe ser realmente de izquierdas", declaró en una entrevista con el diario "Le Soir" y la cadena "RTL" el que fuera ministro de Economía de Francia bajo la presidencia de François Hollande entre 2012 y 2014.

Moscovici admitió que la socialdemocracia vive momentos "extremadamente dolorosos" en gran parte de los países de la Unión Europea y que en Francia está "casi destruida", tras cosechar un mínimo histórico del 6,36 % en las elecciones presidenciales de 2017.

"Y sin embargo, necesitamos una socialdemocracia europea. Hay que redefinir la base: no dejemos Europa al centro y a la derecha. Europa no es de derechas y me gustaría que pudiéramos reservarle a la izquierda la bandera de Europa", dijo el político francés, que pidió colocar el objetivo en "la lucha contra las desigualdades".

El nombre de Moscovici suena como aspirante para intentar convertirse en el próximo candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea a partir de 2019, dado que el actual presidente, el conservador luxemburgués Jean-Claude Juncker, no se presentará a la reelección tras su actual mandato de cinco años.

Sin referirse explícitamente a la presidencia del Ejecutivo comunitario o a otro puesto político específico, Moscovici, de 60 años, dijo poder "encarnar el liderazgo" que a su juicio necesita la renovación de la socialdemocracia.

"Conozco mis cualidades y mis limitaciones. Mi experiencia, tengo la inmodestia de pensar que puede serle útil a Europa, a mi país, a mi familia política. Pero no soy el hombre providencial, no tengo esa idea. Si puedo ser un hombre útil, o el hombre útil, no lo dudaré", declaro el eurocomisario francés.