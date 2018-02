Los Mossos en el Parlament pidieron "apoyo urgente" y les respondieron que hicieran contención

El Sindicato de los Mossos d'Esquadra (SME) ha denunciado que los efectivos desplegados en el Parlament el pasado martes pidieron "apoyo urgente" ante las agresiones de los manifestantes, pero que como respuesta solo recibieron órdenes de "hacer contención" y "no usar la fuerza ni responder a los ataques".

Según ha expuesto el SME en un comunicado, los manifestantes que superaron el cordón para acceder al Parlament agredieron a agentes de la Brigada Móvil (Brimo) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) mediante "el impacto de objetos, empujones y puñetazos", ante lo que estos pidieron ayuda urgente.

El SME ha criticado que, en ese momento, "la máxima preocupación del que manda" fue "decir por emisora" que "no respondieran" a estos ataques y se limitaran a "hacer contención", acción que el sindicato ha tachado de "absolutamente patética y lamentable".

Asimismo, el sindicato ha denunciado que estos agentes se encontraban en una situación de riesgo "sin el casco ni otras herramientas", lo que ha atribuido a "una cuestión de imagen o pensamientos populistas" y a que "se diga que llevar casco es represivo", tras lo que ha reivindicado que "todos los policías deben trabajar con seguridad".

Durante los enfrentamientos entre policía y manifestantes, un total de 24 agentes resultaron heridos por contusiones o heridas leves, unas consecuencias que el SME considera "innecesarias" y que atribuye a "las decisiones y la gestión de un dispositivo ineficaz".

El Sindicato de Mossos ha exigido que "prevalga de una vez" la seguridad de los agentes "por encima de conceptos como la imagen" o "si es represivo", y ha pedido que sean los que están actuando "in situ" quienes decidan "si llevan casco o armilla", y no "un intendente que no se encuentra en el lugar de los hechos".

También han pedido al Departamento de Interior de la Generalitat que se presente como acusación contra los manifestantes que llevaron a cabo las agresiones contra los Mossos, unos ataques que "no se pueden volver a repetir".