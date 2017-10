NC afirma que "no hay ninguna negociación" con el Gobierno para apoyar los presupuestos de 2018

"En 2018 no hay ninguna negociación ni ningún acuerdo de ninguna naturaleza", apostilló en declaraciones a los medios para añadir que para los presupuestos de 2017 se sentaron porque les "necesitaban" y finalmente Canarias obtuvo "787 millones de euros más este año".

Así, agregó que del acuerdo alcanzado para que NC apoyara los presupuestos de 2017, "hay dos o tres contenidos que están siendo tratados entre Gobierno de España y NC", entre los que citó la Comisión para el Estudio de las condiciones de trabajo del sector turístico --lo de las kelly--; todo lo referente a la reforma electoral, sobre lo que aseguró que existe voluntad de encuentros; y la bonificación en la conectividad Canarias-Península.

Para 2018, matizó, no se sabe que va a pasar, señalando que "una de las posibilidades con la crisis institucional es que cambie el mapa político y el calendario político". "No tenemos ninguna pretensión con el PP, si hay presupuestos y nos llama, nos sentamos, y si no hay presupuestos y no nos llaman, pues no quedábamos como estábamos", concluyó.