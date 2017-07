NC avisa al PP de que no dé por hecho su apoyo a los Presupuestos de 2018

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha advertido hoy al PP de que "se equivoca" si ya "da por hecho" que contará con su voto para aprobar los Presupuestos del Estado de 2018, a menos de que cumpla los compromisos con el archipiélago que plantea su partido.

En un encuentro con periodistas, Rodríguez ha recordado que su partido está en la oposición "en Madrid y en Canarias" y ha subrayado que a NC no le "gusta" el Gobierno de Mariano Rajoy; de hecho ha añadido que si pudieran, lo cambiarían.

"En Madrid y aquí, negociaremos asunto a asunto, ley a ley. Hemos votado leyes promovidas por el PP, como la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de los impuestos a las grandes sociedades o la ley de presupuestos (de 2017)", ha señalado.

El líder de NC ha enfatizado que su diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, dio el sí a los Presupuestos del año en curso "por patriotismo", porque van a destinar a Canarias 700 millones de euros de recursos del Estado a gastar en seis meses, lo que supone una inyección equivalente a 1,5 puntos del PIB del archipiélago.

Rodríguez ha enfatizado que una inyección así en la economía canaria "se tiene que notar", aunque la vaya a gestionar el Gobierno presidido por Fernando Clavijo (CC), cuya capacidad pone en duda.

Sin embargo, también ha recordado que su acuerdo con el PP para aprobar los Presupuestos de 2017 incluía compromisos para años siguientes si el Gobierno de Rajoy quiere seguir contando con el voto de Pedro Quevedo en sus cuentas de futuros ejercicios.

Y, entre estos compromisos, Rodríguez ha adelantado que su partido va a poner "en primera línea" de la negociación dos: fijar unos precios máximos de referencia a los vuelos entre Canarias y la península para acabar con "los abusos" que, a su juicio, están cometiendo las aerolíneas, y promover una reforma electoral en las islas.

"Cuando nos llamen, nos sentaremos. Y exigiremos el cumplimiento de todos los extremos del acuerdo del 30 de mayo (el pacto NC-PP que permitió sacar adelante los Presupuestos de 2017). Y si los contenidos son favorables, veremos qué hacemos. Que nadie dé por sentado nuestra posición porque se va a equivocar", ha añadido.

Rodríguez también ha criticado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por intentar decir a su diputado en el Congreso lo que tiene que votar en asuntos como el techo de gasto de 2018, con la amenaza de romper el acuerdo que mantienen sus dos partidos con el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El líder de NC no sólo ha defendido que "el pacto tripartito" ha funcionado en Las Palmas de Gran Canaria, sino que también ha recordado a Iglesias que no amenazó al PSOE con retirarle el apoyo en los gobiernos autonómicos que dependen de Podemos cuando los socialistas aprobaron el techo de gasto de 2017.

"Nosotros a don Pablo le respetamos, pero no le hacemos ni caso. No aceptamos chantajes, no aceptamos órdenes", ha sentenciado Rodríguez, que ha reprochado a Iglesias que use una "vara de medir" cuando se refiere a los "nacionalistas ricos y de derechas" del País Vasco y Cataluña y otra con los "nacionalistas pobres y de derecha e izquierda, pero pobres los dos, de Canarias".