El NYTimes cree que la crisis empeorará si Madrid y Barcelona "no retroceden"

The New York Times sostiene hoy en un editorial que la crisis generada por la consulta independentista en Cataluña puede empeorar si Madrid y Barcelona "no retroceden" en sus posiciones, y apuntó como posible solución una "mayor autonomía para Cataluña".

El editorial, titulado "Caos en Cataluña", analiza el escenario político posterior al referéndum ilegal del domingo y el impacto de los disturbios que se registraron durante la votación.

"La brutalidad de la policía española del domingo en su misión para impedir el referéndum de secesión catalana logró en su mayor parte profundizar la crisis política", sostiene el Times.

El diario sostiene que aunque el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tiene la ley de su lado, "Barcelona ahora tiene las imágenes de la televisión, la solidaridad y la simpatía que generan".

El Times afirma que Cataluña tiene "uno de los mejores estándares de vida en Europa, junto con una autonomía política y cultural considerable", y recuerda los pasos políticos que pueden dar ahora Rajoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La crisis que se abre "podría llegar a ser mucho peor si los líderes contendientes no retroceden", dice el Times.

"Las tácticas de mano dura del Gobierno español sólo atraerán más apoyo a los secesionistas catalanes -agrega-, mientras que avanzar con una declaración de independencia indebida, cuyo verdadero apoyo no fue posible medir a partir de la caótica votación sólo sumergirá a Cataluña en más caos y conflicto".

Según dice el Times en su editorial, surgen posibles soluciones políticas, "probablemente con mayor autonomía para Cataluña", pero mientras Rajoy y Puigdemont "sigan siendo intransigentes, éstas permanecerán fuera de su alcance".