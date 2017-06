Nadal dice al PDeCAT que si quiere otra tarifa eléctrica para empresas catalanas, negocie y pacte: "Es así de sencillo"

"Ustedes no negocian, ustedes no pactan, ustedes no consiguen lo que quieren. Es así de sencillo", le ha dicho el ministro a la senadora Elisabet Abad, del PDeCAT, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Alta.

La senadora ha acusado al Ministerio de Energía de haber introducido una discriminación con ese acuerdo con el PNV para empresas con tensiones de 30 a 36 kilovoltios; según ha dicho, 2.377 empresas de Cataluña van a tener que pagar más cara la energía por tener una tarifa de 25 a 30 kilovoltios y ha pedido "un trato justo e igual para todos".

El ministro le ha respondido que no hay ninguna discriminación por territorios y que los peajes de acceso a la red "son los mismos" en todo el país en función de la tensión contratada, no de la comunidad de residencia. Ha explicado que el acuerdo con el PNV se refiere a una tarifa concreta, la de 30 a 36 kilovoltios, que se va a poder rebajar porque recibirá una subvención de los Presupuestos del Estado de 200 millones de euros.

"Ustedes quieren una rebaja adicional en otra tarifa industrial, que es lo que plantean. Estupendo, consigan los 200 millones de transferencias, pero oponiéndose a los Presupuestos su grupo no colabora. Eso se negoció con el Grupo Vasco y el Grupo Vasco apoyó los Presupuestos", ha insistido el ministro, que ha instado al PDeCAT a buscar acuerdos.